„Hario Poterio“ knygų autorė užsipuolė filmų žvaigždę E. Watson: išvadino neišmanele

Ilgame platformoje „X“ paskelbtame įraše rašytoja reiškė susierzinimą, kad 35-erių metų E. Watson ir 36-erių metų Daniel Radcliffe‘as, kurie vaidino bestseleriais tapusių J. K. Rowling knygų ekranizacijose, „ir toliau atlieka faktinių mano sukurto pasaulio atstovų vaidmenį“.
Berniuką burtininką Poterį suvaidinęs D. Radcliffe‘as ir jo draugės Hermionos Įkyrėlės vaidmenį atlikusi E. Watson susikirto su J. K. Rowling lyčių klausimais.
Tačiau J. K. Rowling, kuri dar niekad nėra taip atvirai pasisakiusi apie E. Watson, užsiminė, kad žvaigždė dėl savo privilegijų turbūt negali tinkamai suprasti to, kas pastatyta ant kortos.
„Būdama keturiolikos, nebuvau multimilijonierė. Rašydama knygą, kuri išgarsino Emmą, gyvenau skurde“, – sakė ji.
„Todėl iš savo gyvenimiškos patirties suprantu, ką jos privilegijų neturinčioms moterims ir mergaitėms reiškia, kai trypiamos moterų teisės, o Emma šiame procese taip entuziastingai dalyvauja.“
J. K. Rowling jau nuo seno aktyviai reiškia savo nuomonę debatuose apie lytinę tapatybę ir yra pasmerkusi translyčių aktyvistus, dėl ko buvo apkaltinta transfobija.
Ji gynėsi sakydama, kad jai rūpi, kokį poveikį šis klausimas turės moterų teisėms ir vienai lyčiai, tai yra išimtinai moterims skirtoms erdvėms.
„Įpylė žibalo į ugnį“
Šešiasdešimtmetė J. K. Rowling taip pat pasakojo, kaip jai buvo apmaudu, kai 2022 m. iš E. Watson gavo žinutę su vos viena eilute teksto.
Po apdovanojimų ceremonijos, per kurią E. Watson viešai pasišaipė iš J. K. Rowling, aktorė nusiuntė jai žinutę, kurioje rašė: „Man labai gaila dėl to, ką jums tenka išgyventi“.
„Tais laikais sulaukdavau daugiausiai grasinimų mane nužudyti, išprievartauti ir kankinti, todėl teko gerokai sustiprinti mano asmeninę apsaugą ir nuolat nerimauti dėl savo šeimos saugumo“, – pasakojo autorė.
„Emma viešai įpylė žibalo į ugnį ir po to manė, kad ta jos vienos eilutės susirūpinimo išraiška įtikins mane, kad giliai širdyje ji kupina užuojautos ir malonės“, – sakė ji.
J. K. Rowling taip pat užsiminė, kad dabar „taip atvirai“ apie „Gražuolės ir pabaisos“ bei „Mažųjų moterų“ aktorę kalbėti nusprendė dėl to, kad praėjusią savaitę E. Watson pareiškė, kad vis dar myli ir brangina rašytoją.
„Įtariu, kad taktiką ji pakeitė, nes pastebėjo, kad visa gerkle mane smerkti nebėra taip madinga, kaip anksčiau“, – teigė J. K. Rowling.
„Suaugusieji negali tikėtis, kad jiems pavyks prisitrinti prie aktyvistų judėjimo, kuris nuolat ragina nužudyti jų draugą, o po to reikšti teises į buvusio draugo meilę.
Emma turi teisę nesutikti su manimi ir viešai diskutuoti apie savo jausmus mano atžvilgiu, bet aš turiu lygiai tokią pačią teisę ir pagaliau nusprendžiau ja pasinaudoti“, – pasakė rašytoja.