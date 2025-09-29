Bulgarijoje – nemalonumai Robbie Williamso palydai: pareigūnai bandė išvilioti pinigus

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 29 d. 19:17
Bulgarijoje darbo neteko du pareigūnai, reikalavę kyšio iš britų populiariosios muzikos žvaigždės Robbie Williamso koncertinę įrangą gabenusių sunkvežimių vilkstinės, pirmadienį pranešė valdžios institucijos.
Eilinio eismo patikrinimo metu transporto pareigūnai iš sunkvežimių vairuotojų pareikalavo 500 eurų kyšio, o kai britų vairuotojai nesuprato, ko iš jų prašoma, pareigūnai griebėsi „Google“ vertėjo, spaudos konferencijoje paaiškino policijos komisaras Liubomiras Nikolovas.
„Jie netgi pasiūlė tiems, kurie grynųjų neturėjo, nueiti iki bankomato“, – sakė jis.
Kyšių ėmimas Bulgarijoje yra plačiai paplitusi praktika. Tačiau ketvirtadienį netoli sostinės Sofijos įvykęs incidentas nustebino Robbie Williamso palydos vairuotojus, kurie dėl to pateikė skundą.
Susisiekimo ministras Grozdanas Karadžovas vietos žiniasklaidai sakė, kad po šio incidento buvo atleisti du ilgamečiai pareigūnai.
Be to, sekmadienį ši porelė buvo sulaikyta, vyriškiams pateikti kaltinimai, naujienų agentūrai AFP sakė Sofijos prokuroro pavaduotoja Desislava Petrova.
„Robbie Williamsas su korupcija kovoja veiksmingiau nei Bulgarijos institucijos“, – juokavo vienas interneto šmaikštuolis iš Bulgarijos – skurdžiausios Europos Sąjungos šalies.
Anot Sofijos demokratijos studijų centro analitinio centro organizuoto nusikalstamumo eksperto Tihomiro Bezlovo, kelių eismas – tikra „aukso kasykla“ korumpuotiems Bulgarijos pareigūnams.
51-erių metų dainininkas ir dainų autorius Robbie Williamsas, garsėjantis tokiais hitais kaip „Rock DJ“, „Come Undone“ ir „Angels“, sekmadienio vakarą Sofijoje surengė savo gastrolių turo „Britpop“ koncertą.
