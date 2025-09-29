Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Maksimas Galkinas į milijonus sekėjų kreipėsi lietuviškai: pranešė stulbinančią žinią

2025 m. rugsėjo 29 d. 11:52
Lrytas.lt
Komikas Maksimas Galkinas (49 m.) nustebino savo gerbėjus, o ypač lietuvius – jis socialiniuose tinkluose prabilo lietuviškai, pranešdamas netikėtą žinią.
Savo „Instagram“ paskyroje M. Galkinas paviešino vaizdo įrašą, kuriame kreipėsi į savo gerbėjus Lietuvoje.
Daugiau nei 9 mln. sekėjų turintis komikas prakalbo lietuvių kalba ir paskelbė džiugią žinią.
„Mielieji, man pačiam nesitiki, bet kitais metais man – penkiasdešimt.
Ta proga kviečiu jus į savo jubiliejinį turą, kuris vyks keturiuose Lietuvos miestuose. Ateikite, bus linksma. Iki greito!“, – kalbėjo M. Galkinas.
Žinomas vyras patikslino, kad koncertai įvyks Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje.
Jubiliejinio turo koncertai įvyks 2026 m. kovą – komikas Lietuvoje viešės nuo kovo 19 iki 22 dienos.
Primename, kad M. Galkinas į Lietuvą buvo atvykęs ir šiais metais – rugpjūtį Palangoje jis surengė daug dėmesio sulaukusį muzikinį šou.
