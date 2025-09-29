Paaiškėjo jautrios princo Harry ir karaliaus Karolio III susitikimo detalės: įteikė dovaną

Tačiau princo atstovas netruko patikslinti kai kurias detales: „Nors pageidautume, kad tokios asmeninio pobūdžio detalės liktų privačios, galime patvirtinti, kad nuotrauka tikrai buvo perduota.“
Pranešama, kad ir Karolis III taip pat nepamiršo sūnaus – padovanojo jam dovaną 41-ojo gimtadienio proga, kurį Harry paminėjo rugsėjo 15-ąją.
Nepaisant šių gražių gestų, anot Page Six, 53 minutes trukęs susitikimas nebuvo oficialaus susitaikymo ženklas. Pasak šaltinių, princas Harry tebesijaučia „oficialiu svečiu“ Jungtinėje Karalystėje, o ne artimu karališkosios šeimos nariu.
Visgi teigiama, kad susitikimas vyko šiltoje atmosferoje – per privačią arbatos popietę netrūko mandagumo ir net bučinių į skruostą.
Artimi rūmų šaltiniai teigia, kad „karaliaus durys lieka atviros dar vienai privačiai arbatai, kai tik Harry vėl lankysis Londone.“ Tačiau tuo pat metu pabrėžiama, kad Karolis III ketina laikytis vadinamojo Sandringamo susitarimo – 2020 metų sausį pasirašyto dokumento, kuriame buvo nustatytos Harry atsitraukimo nuo karališkųjų pareigų sąlygos.
Pats Sasekso hercogas, kaip nurodoma, neturi noro grįžti prie oficialių karališkųjų įsipareigojimų jokiu pavidalu – jis tiesiog nori palaikyti ryšį su šeima.