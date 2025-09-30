64-erių roko žvaigždė su žmona susilaukė pirmojo bendro vaiko

Kaip skelbė „The Mirror“, šeimos pagausėjimo jiedu sulaukė šią vasarą, birželį.
Šią žinią paviešino Rolando kolega Curtas Smithas, kuris pripažino, kad pagausėjusi gitaristo šeima buvo priežastis, dėl kurios grupė šią vasarą nekoncertavo.
Nors pora oficialiai neatskleidė kūdikio vardo, po nuotrauka, kuria Emily pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje, vienas internautas rašė, kad žino suteiktą vardą.
„Sveikinimai tau ir Rolandui dėl Eulos gimimo! Labai džiaugiuosi už jus abu“, – rašė jis, tikindamas, kad vardą sužinojo iš artimų šaltinių.
Rolandas taip pat augina du sūnus – Pascalį ir Raoulį, kurių susilaukė su buvusia žmona Caroline. Ji mirė 2017 m., būdama 54-erių.
Rolandas ir Emily slapta susituokė 2020 m. Priesaiką vienas kitam jie ištarė Kolorado Aspen kalno viršūnėje.
Primename, kad grupė „Tears for Fears“ buvo įkurta 1981 m. ir tapo viena didžiausių 8-ojo dešimtmečio pabaigos – 9-ojo dešimtmečio pradžios britų grupių.
Grupė išgarsėjo su tokiais hitais kaip „Shout“, „Everybody Wants to Rule the World“, „Mad World“, „Head Over Heels“.
šeimos pagausėjimassusilaukėrokas
