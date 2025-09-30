Donaldo Trumpo anūkė įsiutino internautus, reikalauja bausmės

Kai kurie internautai reagavo itin audringai:
„Ji reklamuoja savo prekes prie Baltųjų rūmų, o jai daugiau nei 14 metų – Kai turėtų būti nubausta“, – rašė vienas komentatorius socialiniuose tinkluose.
Kiti vartotojai kritiką vertino atsargiau – pripažindami, kad logotipai turi panašumų, tačiau nurodė, jog jie skirtingų šriftų, tad teisiškai tai gali būti nesvarbu. Vis dėlto, diskusijos netilo ir dėl to, ar paauglės prekių ženklą išvis verta dėvėti.
Nepaisydama kilusios diskusijos, 18-metė K.Trump išliko pozityvi. Kolekciją ji pristatė socialiniame tinkle „Instagram“, pasirinkdama simbolišką foną – Baltuosius rūmus.
Dėl šio sprendimo taip pat kilo klausimų – kritikai teigia, kad taip bandoma pasinaudoti politiniu statusu.
„Ši kolekcija – mano ilgai brandinta svajonė. Esu be galo dėkinga, kad ji pagaliau išvydo dienos šviesą.
Norėjau sukurti ne tik atributiką, bet kokybiškus drabužius, kuriuos būtų galima nešioti bet kur. Tikiuosi, kad kiekvienas ras, kaip juos pritaikyti savo stiliui“, – džiaugėsi ji.
Kolekcija buvo pristatyta likus dienai iki jos pasirodymo „Ryder Cup“ golfo turnyre. K.Trump, šiuo metu paskutinę klasę lankanti „The Benjamin School“ mokykloje, jau yra žinoma dėl pasiekimų sporte, tačiau įžengimas į mados pasaulį visuomenėje sukėlė dvejopus vertinimus.
Vieniems jos verslumo dvasia imponuoja – esą drąsu kurti nuosavą prekės ženklą tokio amžiaus. Tačiau kritikai laiko tai dar vienu pavyzdžiu, kaip Trumpų šeimos nariai bando pasinaudoti ryšiais su Baltųjų rūmų simbolika, siekdami asmeninės naudos.
Mados industrijos ekspertai taip pat pasisakė dėl logotipo ginčo – pasak jų, panašumai tarp skirtingų drabužių ženklų logotipų yra dažnas reiškinys, todėl ne visada tai gali tapti teisiniu klausimu.