Catherine Middleton sulaužė karališkąjį protokolą: dėmesį traukė neįprasta įvaizdžio detalė

C. Middleton nusprendė pasipuošti ryškiai raudona kaubojiška skrybėle, taip sulaužydama karališkąjį protokolą.
Moteris taip pat vilkėjo baltą palaidinę su raukiniais, prie kurios priderino tamsų švarkelį ir kelnes.
Nepaisant to, kad jos galvą puošė žaisminga kaubojiška skrybėlė, C. Middleton vis tiek atrodė gana elegantiškai.
Tokį derinį Velso princesė pasirinko palaikydama Anglijos moterų regbio komandą.
Šalia jos pozavo ir kitos moterys, kurios dėvėjo šiek tiek kitokias kaubojiškas skybėles.
Jos buvo baltos ir papuoštos „Red Roses“ logotipu, o štai ant C. Middleton skrybėlės buvo brangakmeniais išsiuvinėta karūnos forma.
Velso princesė šią nuotrauką pati paviešino socialiniuose tinkluose ir skyrė gražų palinkėjimą regbio komandai.
„Sėkmės, Anglija! Linkiu didžiausios sėkmės „Red Roses“ moterų regbio pasaulio taurės finale „Twickenham“ stadione. Mes labai didžiuojamės jumis!“ – prie nuotraukos rašė C. Middleton.
