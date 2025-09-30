Orai
2025 m. rugsėjo 30 d. 09:29
Subyrėjo 19 metų trukusi Nicole Kidman ir Keitho Urbano santuoka
2025 m. rugsėjo 30 d. 09:29
Lrytas.lt
Netikėtos skyrybos. Po 19 metų bendro gyvenimo skirtingais keliais pasuko garsioji aktorė Nicole Kidman (58 m.) ir dainininkas Keithas Urbanas (57 m.).
„Nicole nenorėjo skirtis, darė viską, kad išsaugotų santuoką, tačiau nepavyko“, – people.com teigė porai artimas šaltinis.
Pora turi dvi dukras – Sunday (17 m.) ir Faith (14 m.).
Nicole ir Keithas susituok 2006-ųjų birželį.
