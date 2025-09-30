Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Subyrėjo 19 metų trukusi Nicole Kidman ir Keitho Urbano santuoka

2025 m. rugsėjo 30 d. 09:29
Lrytas.lt
Netikėtos skyrybos. Po 19 metų bendro gyvenimo skirtingais keliais pasuko garsioji aktorė Nicole Kidman (58 m.) ir dainininkas Keithas Urbanas (57 m.).
Daugiau nuotraukų (2)
„Nicole nenorėjo skirtis, darė viską, kad išsaugotų santuoką, tačiau nepavyko“, – people.com teigė porai artimas šaltinis.
Pora turi dvi dukras – Sunday (17 m.) ir Faith (14 m.).
Nicole ir Keithas susituok 2006-ųjų birželį.
Nicole KidmanKeithas UrbanasSantuoka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.