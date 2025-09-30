Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Ukrainos žvaigždei Jamalai prireikė skubios medikų pagalbos

2025 m. rugsėjo 30 d. 10:07
Lrytas.lt
Ukrainos muzikos žvaigždė Susana Džamaladinova geriau žinoma sceniniu Jamalos (42 m.) vardu patyrė nemažą traumą.
Dainininkė susižalojo nukritusi nuo scenos, apie tai ji pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
Sekmadienį socialiniame tinkle ji pasidalijo įrašu tiesiai iš ligoninės.
„Trumpai tariant, vakar sunkiai nukritau nuo scenos. Neklauskite... Mano klubas vis dar vietoje, jie mane net paglostė kaip katę“, – trumpai sakė ji leisdama suprasti, kad susižalojo klubą.
Primename, kad geriausiai atlikėja žinoma, kaip 2016 m. „Eurovizijos“ nugalėtoja.
Tuomet pergalę ji iškovojo su kūriniu „1944“, kuris pasakojo apie 1944 m. įvykius, kai Josifo Stalino režimas prievarta deportavo Krymo totorius iš jų gimtųjų žemių į Vidurinę Aziją. Dainos tekste atsispindėjo ir Jamalos močiutės išgyvenimai.
