C. Middleton buvo priversta priimti sunkų sprendimą: skaudžią tiesą vaikai sužinojo anksčiau laiko

Apie vėžio diagnozę C. Middleton pranešė 2024 m. kovą. Ši žinia sukrėtė pasaulį, tačiau netrūko ir spekuliacijų bei sąmokslo teorijų. Būtent tai, pasak ekspertų, privertė princesę iškloti visą tiesą savo vaikams, rašė „The Mirror“.
Pasak karališkosios šeimos ekspertų, jai, kaip mamai, buvo itin sunku tai padaryti.
„Tikriausiai nėra nieko sunkiau nei paaiškinti savo vaikams, kad sergi vėžiu.
Bet susidaro įspūdis, kad Williamas ir Catherine su tuo susitvarkė labai gerai. Jie itin daug dėmesio skiria vaikams, viskas atrodo natūralu ir paprasta. Visi trys mažyliai akivaizdžiai yra labai mylimi ir puikiai tvarkosi, o tai – didelis komplimentas jų tėvams“, – leidiniui „The Mirror“ sakė karališkosios šeimos apžvalgininkas ir autorius Duncanas Larcombe.
Visgi, pasak šaltinių, Catherine neplanavo taip greitai pranešti šią žinią – nei pasauliui, nei vaikams.
Kad ir kaip bebūtų, dėl noro apsaugoti savo artimiausius, o ypač vaikus, eksperto teigimu, ji neturėjo kito pasirinkimo.
„Apie ją buvo tiek daug kalbų internete, kad ji neturėjo kitos išeities.
Manau, kad tai privertė ją paskelbti anksčiau, nei ji buvo pasiruošusi. Tuo metu ji dar tik bandė susitaikyti su pačia sunkiausia žinia, kokią tik žmogus gali išgirsti“, – leidiniui „OK! Royal Special“ pasakojo karališkoji komentatorė Katie Nicholl.
Primename, kad prieš daugiau nei metus C. Middleton paskelbė itin atvirą vaizdo įrašą, kuriame visam pasauliui prakalbo apie savo ligą. Ten ji užsiminė ir apie savo vaikus.
„Mums prireikė laiko paaiškinti viską George’ui, Charlotte ir Louisui taip, kad jie suprastų pagal savo amžių, ir užtikrinti, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo ji.
Savo ruožtu K. Nicholl teigė, kad pats mažiausias vaikas – Louisas – tikriausiai dar buvo per mažas, kad suprastų situacijos rimtumą.
„Esu tikra, kad mažasis Louisas dar buvo per jaunas suprasti, kokia rimta situacija, ir Catherine tikriausiai norėjo kiek ilgiau apsaugoti vaikus“, – aiškino K. Nicholl.
Primename, kad C. Middleton apie vėžio diagnozę viešai paskelbė 2024 m. kovo 22 d. Po to ji gydėsi chemoterapija, o 2024 m. rugsėjį pranešė, kad gydymas baigtas. Šiais metais ji paskelbė džiugią naujieną, kad vėžys yra neaktyvus.
