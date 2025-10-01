Žinoma 24-erių dainininkė nualpo viduryje pasirodymo: paviešintas sukrečiantis vaizdo įrašas

Mergina tuo metu atliko savo hitą „Conceited“, tačiau staiga jai pradėjo svaigti galva ir ji prarado sąmonę.
Šį incidentą užfiksavo vienas gerbėjas, kuris pasidalijo vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose.
Jame matyti, kaip dainininkė visiškai praranda sąmonę ir krenta ant scenos.
Pasak „People“, medicinos komanda nugabeno atlikėją nuo scenos, o žiūrovai ją palaikė plojimais.
Kiek vėliau Lola pasirodė savo „Instagram“ paskyroje ir nuramino gerbėjus, kad jaučiasi gerai.
„Sveiki, kurie matė mano pasirodymą „All Things Go“ festivalyje, dabar jaučiuosi gerai. Ačiū už visą jūsų palaikymą <...>“, – dėstė ji.
Su hitu „Messy“ platformoje „TikTok“ išgarsėjusi dainininkė anksčiau yra labai atvirai kalbėjusi apie savo psichikos sveikatą.
Kaip skelbė „Page Six“, atlikėja kurį laiką kovoja su priklausomybėmis, o vos 17-os jai buvo diagnozuotas šizoafektinis sutrikimas.
Taip pat jai diagnozuotas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas (ADHD), todėl ji vartoja specialius vaistus, kurie atpalaiduoja.
„<..> (vaistai – aut.past.) tikrai pakeitė mano gyvenimą, mąstymo procesus ir požiūrį į chaosą, kurį galiu sutvarkyti – jaučiuosi tikrai daug laimingesnė. Turėtume užtikrinti, kad fizinė sveikata ir psichinė sveikata būtų vertinamos vienodai“, – anksčiau yra kalbėjusi Lola.
nualpoKoncertaspasirodymas
