Liūdna žinia: sulaukusi 96-erių mirė žinoma užsienio akorė

2025 m. spalio 3 d. 15:25
Penktadienį pasaulį apskriejo liūna žinia, kad mirė 96-erių sulaukusi britų aktorė Patricia Routledge (1929–2025).
Žinią apie netektį penktadienį PA Media naujienų agentūrai patvirtino jos atstovas spaudai, rašo BBC.
„Su giliu liūdesiu patvirtiname apie P. Routledge mirtį. Ji mirė ramiai šį rytą miegodama, apsupta mylimų žmonių.
Net būdama 96 metų, Patricios aistra darbui ir ryšiui su žiūrovais niekada nesumažėjo, kaip ir naujos žiūrovų kartos vis dar atranda ją per jos mylimus televizijos vaidmenis.
Jos labai trūks artimiausiems žmonėms ir ištikimiems gerbėjams visame pasaulyje“, – rašoma pranešime.
P. Routledge labiausiai išgarsėjo dėl savo vaidmens komedijoje „Keeping Up Appearances“. Ten ji suvaidino Hyacinth Bucket.
Šis populiarus serialas rodytas nuo 1990 iki 1995 metų – per tą laiką jis spėjo užkariauti daugybės žiūrovų širdis visame pasaulyje.
Beje, šis legendinis serialas prieš maždaug dvidešimt metų buvo transliuojamas ir Lietuvoje, per BTV televiziją.
Jame suvaidinusi P. Routledge netgi buvo išrinkta populiariausia Jungtinės Karalystės aktore BBC 60-mečio apdovanojimuose.
2017 m. legendinei aktorei buvo suteiktas damos titulas.
