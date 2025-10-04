Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Po kalbų apie braškančią santuoką – B. Obamos žingsnis ypatingu momentu

2025 m. spalio 4 d. 15:15
Lrytas.lt
Vis dažniau pasigirsta kalbų, kad buvusio JAV prezidento Baracko Obamos ir jo žmonos Michelle santykiai išgyvena sudėtingą laikotarpį.
Daugiau nuotraukų (1)
Tačiau spalio 3-iąją pora paminėjo 33-iąsias santuokos metines ir paviešino romantišką bendrą akimirką – tarsi išsklaidydami visus sklandančius gandus.
Jautrų įrašą „Instagram“ paskyroje paskelbė pats B. Obama, o nuotrauka su žmonai skirtais žodžiais per beveik parą sulaukė beveik 2 milijonų reakcijų iš viso pasaulio
„Geriausias sprendimas, kurį kada nors priėmiau, buvo vesti tave, Michelle.
Jau 33 metus žaviuosi tavo stiprybe, elegancija ir ryžtu – ir tuo, kaip puikiai tu visa tai darai. Su sukaktimi“, – šalia romantiškos nuotraukos rašė B. Obama.
Tiesa, patys Obama niekada nėra teigę esantys tobula pora – Michelle yra atvirai pripažinusi, kad šeimos gyvenimą stipriai paveikė vaisingumo sunkumai ir įtempti metai Baltuosiuose rūmuose.
Norėdami išsaugoti ryšį, jie ne kartą kreipėsi pagalbos į porų terapeutą.
 
Barackas ObamaMichelle Obamametinės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.