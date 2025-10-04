Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Skelbiama apie Taylor Swift pasiektą rekordą

2025 m. spalio 4 d. 15:22
Penktadienį JAV popmuzikos atlikėjos Taylor Swift pristatytas naujasis albumas „The Life of a Showgirl“ pagerino kelis muzikos transliacijos internetu rekordus.
Nors vieni kritikai žavisi naujausiu albumu, o kiti jam abejingi, tačiau T. Swift gerbėjai užplūdo muzikos transliavimo internetu platformas, kad išgirstų 12 dainų.
„Spotify“, „Apple Music“ ir „Amazon Music“ pranešė apie pagerintus klausomumo rekordus.
„Spotify“ ir „Apple Music“ platformose albumas „The Life of a Showgirl“ tapo paros klausomiausiu 2025 metais.
O „Amazon Music“ platformoje buvo pagerintas visų laikų populiarumo rekordas, prieš tai priklausęs kitam T. Swift albumui „The Tortured Poets Department“.
Pagrindinė albumo daina „The Fate of Ophelia“ taip pat pagerino 2025 m. paros transliacijos internetu rekordą „Apple Music“ ir „Spotify“ platformose.
