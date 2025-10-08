Bokso žvaigždės T. Fury dukros 16-asis gimtadienis sukėlė audrą: ne tik susižadėjo, bet ir iškėlė trankų vakarėlį

Dabar socialiniuose tinkluose jos mama Paris Fury pasidalijo šventės akimirkomis – tarp jų nuotrauka, kurioje ji pozuoja kartu su dukra. Paris vilkėjo elegantišką juodą suknelę, o gimtadienio kaltininkė spindėjo pasipuošusi dailiu dvisluoksniu perlais siuvinėtu kostiumėliu.
Vakaro metu pasirodė ir žinomos šeimos bičiuliai, tarp jų – socialinių tinklų žvaigždė Molly-Mae Hague. Vienoje nuotraukoje užfiksuota, kaip ji kartu su Paris pozuoja šalia šventės svečių.
Šventėje netrūko emocijų – viena šilčiausių akimirkų tapo Venezuela kartu su tėčiu Tysonu, kuris pasirinko ryškiai gėlėtus marškinius. Kituose kadruose – didinga balionų dekoracija, tortas bei mama su dukra besisukančios šokyje.
„Ačiū visiems, kurie atvyko į Venezuelos 16-ąjį gimtadienį. Manau, visi puikiai praleidome laiką“, – rašė Paris Fury instagrame.
Prieš kelias dienas Paris pasidalijo žinia apie dukros sužadėtuves.
Panašu, kad jaunos poros meilės istorija primena pačių Paris ir Tysono santykius – jie susipažino, kai jam buvo 17, o jai – 15 metų.
Jų romanas prasidėjo būtent per Paris 16-ąjį gimtadienį. Pora susituokė 2008 m., kai Paris buvo 19, o Tysonui – 21 metai. Vėliau jie atnaujino įžadus Niujorke, o 2023 m. vasarą trečią kartą susituokė Prancūzijoje, kartu su savo septyniais vaikais.
Po dukros sužadėtuvių kai kurie socialinių tinklų vartotojai išreiškė kritiką dėl jauno poros amžiaus. Į tai netiesiogiai sureagavo ir pats Tysonas Fury – instagrame jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame išsakoma mintis apie šiuolaikinės visuomenės požiūrį į santuoką.
„Prieš 50 metų žmonės tuokdavosi būdami 18-os ir likdavo kartu iki mirties. Dabar žmonės laukia iki 30-ies ir skiriasi po trejų metų. Tada poros nieko neturėjo, bet viską sukūrė kartu. Dabar turime viską, bet nesugebame nieko kurti kartu“, – sakė jis.