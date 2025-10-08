Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Pasikeitusios Nelly Furtado įvaizdis atsidūrė internautų dėmesio centre: akį traukė kelios detalės

2025 m. spalio 8 d. 10:11
Lrytas.lt
Dainininkė Nelly Furtado (46 m.) prieš kurį laiką tapo kalbų objektu – ne tik dėl savo sceninių pasirodymų, bet ir dėl to, kaip atrodo jos kūnas. Tačiau atlikėja pasirinko sureaguoti elegantiškai ir su humoru.
Daugiau nuotraukų (4)
Jungtinėje Karalystėje vykusiame „Big Feastival“ festivalyje ji pasirodė vilkėdama drąsų Stellos Xingyi kurtą džinsinį liemenėlės ir sijono derinį, ant kurio užsirišo „Thirteen Crosby“ marškinėlius.
Įvaizdį užbaigė Samuelio Gärtnerio dryžuotas paltas, masyvus diržas su užrašu „Whoa, Nelly!“ ir ilgaaulių batų pora, rašo pagesix.com.
Po keletos dienų koncertuodama „Manchester Pride“ festivalyje, N. Furtado į sceną žengė su per dideliais marškinėliais, džinsiniu mini sijonu ir tuo pačiu diržu „Whoa Nelly“.
Ant marškinėlių nugaros puikavosi tatuiruotės imitacija su užrašu: „Better than ever“ („Geriau nei kada nors anksčiau“).
46-erių dainininkė šį įvaizdį papildė tinklinėmis pėdkelnėmis ir spalvingais batais su tuo pačiu užrašu – tai ir jos naujojo albumo dainos pavadinimas.
Gerbėjai socialiniuose tinkluose negailėjo komplimentų.
 „Ačiū, kad rodai aštuoniasdešimtųjų vaikams, jog senstant galima išlikti nuostabiu žmogumi“, – rašė vienas.
„Kaip visada stulbinanti!!! Ta energija… Grr“, – pridėjo kitas.
Dar sausį N. Furtado atvirai paneigė gandus apie tariamas plastines operacijas, pasidalijusi savo nuotrauka su oranžiniu bikiniu.
„Šiemet pajutau estetinio spaudimo, kurį kelia mano darbas, visai kitokį lygį, bet kartu patyriau naują meilę sau ir tikrą vidinį pasitikėjimą.
Jei kam įdomu, niekada neturėjau nei veido, nei kūno operacijų ar injekcijų.
Išreikškite save laisvai, švęskite individualumą ir supraskite, kad visiškai normalu jaustis gerai dėl to, ką matote veidrodyje. Ir taip pat normalu norėti pokyčių“, – sakė ji.
Nelly Furtadoišvaizdapokyčiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.