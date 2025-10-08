Po žinios apie sutrikusią Dolly Parton sveikatą – nerimą kelianti jos sesers žinutė, dėl kurios teko atsiprašyti

Audra kilo po to, kai moteris paviešino Dolly nuotrauką ir paprašė visų melstis, teigdama, kad ji šiuo metu nesijaučia gerai, rašė BBC.
Pamačiusi, kad jos žodžiai sukėlė tikrą nerimo bangą tarp sesers gerbėjų, Freida nedelsdama kreipėsi į visuomenę dar kar
Ji nuoširdžiai atsiprašė ir pabrėžė, kad jos tikslas buvo ne išgąsdinti, o paskatinti nuoširdžią maldą ir palaikymą.
„Noriu kai ką patikslinti. Nenorėjau nieko išgąsdinti ar priversti manyti, kad situacija labai rimta, kai paprašiau maldų už Dolly.
Ji šiek tiek prastai jautėsi, ir aš tiesiog paprašiau maldų, nes taip stipriai tikiu maldos galia. Tai buvo ne kas kita, kaip mažoji sesuo, prašanti melstis už savo vyresnę seserį.
Ačiū jums visiems, kad palaikote ją maldose. Jūsų meilė iš tiesų labai daug reiškia“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė ji.
BBC teigimu, atlikėjos atstovas spaudai užsiminė, kad dainininkė jau greit paskelbs žinutę socialiniuose tinkluose, kurioje atsakys į visus rūpimus klausimus.
Skelbiama, kad dainininkei neseniai buvo diagnozuota inkstų akmenligė, dėl kurios atsirado daugybė iššūkių.
D. Parton turėjo surengti šešis koncertus „The Colosseum“ arenoje „Caesars Palace“ viešbutyje gruodžio mėnesį. Tačiau ji atidėjo pasirodymus iki kitų metų rugsėjo, paaiškindama gerbėjams, kad jai reikia „kelių procedūrų“, kad galėtų susidoroti su besitęsiančiais sveikatos sunkumais.
Primename, kad apie sutrikusią sveikatą socialiniuose tinkluose prabilo ir pati D. Parton.
„Noriu, kad gerbėjai ir visuomenė išgirstų tai tiesiai iš manęs. Deja, turėsiu atidėti savo artėjančius Las Vegaso koncertus.Kaip daugelis iš jūsų žino, susiduriu su tam tikrais sveikatos iššūkiais, ir mano gydytojai sako, kad turiu atlikti kelias procedūras. <...> tačiau tai – ne įprastas vizitas pas mano plastikos chirurgą!
Kalbant rimtai, dėl to negalėsiu repetuoti ir paruošti šou taip, kaip aš noriu, ir taip, kaip jūs nusipelnėte. Jūs mokate nemažai pinigų, kad pamatytumėte mano pasirodymą, todėl aš noriu būti geriausios formos dėl jūsų.
Nors vis tiek galėsiu dirbti su visais savo projektais čia, Nešvilyje, man tiesiog reikia šiek tiek laiko pasiruošti. Ir nesijaudinkite, aš neišeinu iš šou verslo, nes Dievas man dar nieko apie tai nesakė.
Jis man tik liepė dabar sulėtinti tempą, kad galėčiau pasiruošti kitiems nuotykiams su jumis visais. Myliu jus ir ačiū už supratimą“, – rašė dainininkė.
***
Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.