Užgeso populiaraus serialo „The Crown“ žvaigždės gyvybė

J. Woodvine’ą žiūrovai geriausiai prisimena iš 1981 m. siaubo komedijos „An American Werewolf In London“ bei iš 7-ajame dešimtmetyje BBC rodytos policinės dramos „Z Cars“, kurioje jis įkūnijo detektyvą inspektorių Vitį.
Pastaruoju metu aktorius pasirodė populiariame „Netflix“ seriale „The Crown“, kur atliko Jorko arkivyskupo vaidmenį.
Jo agentas Philas Belfieldas išplatino pranešimą, kad J. Woodvine’as ramiai užgeso savo namuose pirmadienio rytą.
„Johnas buvo išskirtinis aktorius, turėjęs nuostabią ir įvairialypę karjerą visose teatro ir kino srityse.
Jis pasirodė daugiau nei 70 spektaklių. Johnas buvo visų gerbiamas, nuoširdžiai mylimas ir paliko gilų įspaudą kiekvienam, kas jį pažinojo ar dirbo kartu. Mes visi esame turtingesni, kad galėjome jį pažinti“, – rašė jo agentas.
Jo karjera, persmelkta profesionalumo, kuklumo ir aistros menui, paliko ryškų pėdsaką britų teatro ir kino istorijoje, rašo Dailymail.com.