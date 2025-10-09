Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Aiškėja naujos detalės apie N. Kidman ir K. Urbano skyrybas: sklando kalbos apie kitą moterį

2025 m. spalio 9 d. 14:49
Lrytas.lt
Neseniai pasaulį apskriejo žinia apie netikėtas užsienio pramogų pasaulio poros skyrybas. Po 19 metų bendro gyvenimo skirtingais keliais pasuko garsioji aktorė Nicole Kidman (58 m.) ir dainininkas Keithas Urbanas (57 m.).
Daugiau nuotraukų (6)
Niekas nė neįtarė, kad poros santuoka braška, tačiau, regis, jiedu kurį laiką tylėjo, nes bandė išsaugoti savo santykius.
„Nicole nenorėjo skirtis, darė viską, kad išsaugotų santuoką, tačiau nepavyko“, – leidiniui „People“ teigė porai artimas šaltinis.
Praėjus kiek laiko po šios žinios, jau aiškėja naujos intriguojančios detalės.
Kaip skelbė tmz.com, porai artimi žmonės mano, kad Keithas jau šildosi kitos moters glėbyje.
„Visi ženklai rodo, kad Keithas yra su kita moterimi. Tarkime, Nicole to neneigia, tačiau ji vis dar šokiruota“, – sakė keli šaltiniai, artimi Nicole.
„Apie tai kalba visas Nešvilis“, – pridūrė dar vienas šaltinis.
Kalbos sklando, tačiau nei vienas iš šaltinių negali tiksliai pasakyti, kada tai įvyko.
Manoma, kad jei Keithas iš tiesų yra su kita moterimi, jie galėjo pradėti bendrauti po išsiskyrimo.
Primename, kad Nicole ir Keithas susituokė 2006-ųjų birželį. Pora turi dvi dukras – Sunday (17 m.) ir Faith (14 m.).
Keithas UrbanasNicole KidmanSkyrybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.