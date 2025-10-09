Aiškėja naujos detalės apie N. Kidman ir K. Urbano skyrybas: sklando kalbos apie kitą moterį

Niekas nė neįtarė, kad poros santuoka braška, tačiau, regis, jiedu kurį laiką tylėjo, nes bandė išsaugoti savo santykius.
„Nicole nenorėjo skirtis, darė viską, kad išsaugotų santuoką, tačiau nepavyko“, – leidiniui „People“ teigė porai artimas šaltinis.
Praėjus kiek laiko po šios žinios, jau aiškėja naujos intriguojančios detalės.
Kaip skelbė tmz.com, porai artimi žmonės mano, kad Keithas jau šildosi kitos moters glėbyje.
„Visi ženklai rodo, kad Keithas yra su kita moterimi. Tarkime, Nicole to neneigia, tačiau ji vis dar šokiruota“, – sakė keli šaltiniai, artimi Nicole.
„Apie tai kalba visas Nešvilis“, – pridūrė dar vienas šaltinis.
Kalbos sklando, tačiau nei vienas iš šaltinių negali tiksliai pasakyti, kada tai įvyko.
Manoma, kad jei Keithas iš tiesų yra su kita moterimi, jie galėjo pradėti bendrauti po išsiskyrimo.
Primename, kad Nicole ir Keithas susituokė 2006-ųjų birželį. Pora turi dvi dukras – Sunday (17 m.) ir Faith (14 m.).
