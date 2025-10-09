Po dešimtmečio Paryžiaus mados savaitėje pasirodžiusi M. Markle – skandalo sūkuryje: šaipėsi iš modelio?

Vaizdo įraše, kuriame kunigaikštienė sėdi pirmoje eilėje šalia savo artimo draugo, „Soho House“ kūrybos direktoriaus Marcuso Andersono, matyti, kaip ji iš pradžių nustemba, o tuomet prisidengusi burną nusijuokia.
Jos draugas tuo metu išlieka rimtas. Suvokusi, kad aplinkiniai nereaguoja taip pat, Meghan greitai atgavo rimtį ir vėl atsisuko į podiumą.
Kunigaikštienės atstovas vėliau paaiškino, jog ji nesijuokė iš modelio, tačiau trumpas klipas vis tiek sukėlė nemenką pasipiktinimo bangą internete.
Papildomas nepatogumas kilo ir užkulisiuose – pasirodė kitas vaizdo įrašas, kuriame Meghan, regis, bando užmegzti pokalbį su britų aktore Dame Kristin Scott Thomas, tačiau ši nusisuka į kitą pusę, palikdama kunigaikštienę nepatogioje situacijoje.
Oskaro nominantė, išgarsėjusi filme „Ketverios vestuvės ir laidotuvės“, artimai bendrauja su karaliumi Charlesu ir karaliene Camilla, o 2015 m. buvo karalienės Elžbietos II apdovanota ordinu. Vėliau ji pati įkūnijo monarchę pjesėje „The Audience“ („Publika“, liet.)
Tai buvo pirmasis rimtas Meghan bandymas įžengti į aukštosios mados pasaulį, tačiau jos vizitą lydėjo ne vienas nesusipratimas.
Anksčiau ji sulaukė kritikos bangos, kai Instagrame pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame jos kojos ilsisi ant mikroautobuso odinių sėdynių, o automobilis važiuoja Pont de l’Alma tuneliu – tuo pačiu keliu, kuriuo 1997 m. žuvo princesė Diana.
Kritikai tokį gestą pavadino „nejautriu“ ir „nepagarbiu“.
Be to, Meghan nepatogiai susidūrė su „Balenciaga“ dizaineriu Pierpaolo Piccioli, kai, sveikindamiesi bučiniu į skruostą, jie netyčia susitrenkė galvomis.
Dar vienas vaizdo įrašas, kuriame Meghan išeina iš „Balenciaga“ šou, taip pat tapo itin populiariu. Kritikai išjuokė jos perdėtą eiseną, pavadindami ją „Zoolander“.
Apsivilkusi balta užsegama suknelė su apsiaustu ir avėdama beveik 800 eurų kainuojančius „Balenciaga Knife“ aukštakulnius, ji paliko viešbutį tarsi pati būtų žvaigždė ant podiumo, rašė Dailymail.com.
„Ji stengiasi per daug – atrodo beveik kaip parodija“, – kritikavo komentatoriai.
Meghan MarkleBalenciagaParyžiaus mados savaitė
