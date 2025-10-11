Dėl į naują dvarą netrukus įsikelsiančių Williamo ir C. Middleton šiaušiasi kaimynai: susiduria su problema

Velso princas ir princesė jau netrukus ruošiasi persikelti į dvarą, esantį netoli Vindzoro Didžiojo parko.
Kadangi naujojoje poros valdoje yra įgilinta tvora, sukurta dar XVIII amžiuje – jie galės mėgautis nuostabiais kraštovaizdžio vaizdais neprarasdami privatumo.
Pasak Nacionalinio fondo, įgilinta tvora, sukurta taip, kad žiūrint į sodą atrodytų, jog veja tęsiasi be perstojo, nors iš tikrųjų ją atskiria teritoriją, kurioje ganosi gyvuliai.
Dvaras apsuptas atviro kaimo peizažo, tad šeima galės džiaugtis pasakiškais vaizdais į apylinkes.
Artėjant įsikėlimo dienai, Velso princesė ir princas, regis, papiktino savo būsimus kaimynus – jie aplink naujuosius namus įvedė didžiulę „draudžiamą zoną“.
Kaip skelbia „The Sun“, ši išskirtinė zona užims apie 150 akrų plotą – tai reiškia, kad vietos gyventojai rizikuos būti sulaikyti, jei peržengs ribą, pažymėtą užrašu „Įeiti draudžiama“.
3,7 kilometro perimetras buvo nustatytas siekiant užtikrinti didesnį privatumą būsimajam karaliui ir karalienei bei jų trims vaikams – 12-mečiui George'ui, 10-metei Charlottei ir 7-mečiui Louisui – kai jie įsikels į aštuonių miegamųjų dvarą.
Nors gyventojai supranta, kad karališkajai šeimai reikia ypatingų saugumo priemonių, dalis jų liko nepatenkinti drastiškais pokyčiais rajone, rašo leidinys.
Gyventojai nebegalės patekti į Vindzoro Didįjį parką per Cranbourne vartus, kur anksčiau buvo privati automobilių stovėjimo aikštelė – vietiniai už jos naudojimą mokėdavo 150 JAV dolerių per metus.
Be to, naujoji draudžiamoji zona bus nuolat stebima – aplink teritoriją įrengtos vaizdo kameros, veikiančios 24 valandas per parą.
Tarp kitų privatumo priemonių – naujai pasodinti medžiai ir krūmai aplink valdas bei nauja tvora, slepianti namus nuo pašalinių žvilgsnių.