Jennifer Aniston pirmą kartą atsivėrė apie gandais apipintą laikotarpį: „Neturiu ką slėpti“

Kalbos apie tai, kad ji niekada taip ir nesusilaukė vaikų, sklandė visame pasaulyje, tačiau mažai kas žinojo, ką aktorė išgyvena.
Dabar ji atsivėrė apie nesuskaičiuojamus bandymus pastoti naudojant dirbtinį apvaisinimą, tačiau pripažino, kad tam jau per vėlu, skelbė BBC.
Kultiniame seriale „Draugai“ išgarsėjusi moteris interviu leidiniui „Harper’s Bazaar UK“ prisipažino, kad net du dešimtmečius bandė tapti mama.
J. Aniston neslėpė, kad išgyveno sunkų laikotarpį vėlyvoje trisdešimties ir keturiasdešimties metų pradžioje, kai buvo nuolat stebima žiniasklaidos.
„Aš bandžiau pastoti“, – sakė ji.
Žurnalui „Allure“ ji pasakojo, kad norėtų, jog kas nors būtų jai pataręs užšaldyti kiaušialąstes.
„Tai buvo sudėtingas kelias – kelias į motinystę.
Metai iš metų spėlionių... Buvo labai sunku. Aš dariausi dirbtinio apvaisinimo procedūras, gėriau kiniškas arbatas – viską, ką tik galima įsivaizduoti“, – dėstė ji.
Nors pastoti taip ir nepavyko, moteris tikino, kad su tuo jau susitaikė.
Primename, kad 2018 m. Aniston ir aktorius Justinas Theroux po dvejų santuokos metų pranešė apie skyrybas. Prieš tai ji buvo ištekėjusi už aktoriaus Brado Pitto.
Jennifer interviu metu taip pat pastebėjo, kad žiniasklaida gali būti negailestinga moterims pramogų industrijoje, kurios neturi vaikų.
Aktorės teigimu, apie ją netgi buvo sukurtas naratyvas, kad neva ji yra savanaudė ir rūpinasi tik savo karjera.
Taip pat kalbėdama apie santuoką su B. Pittu, ji paneigė sklandžiusius gandus apie jųdviejų skyrybas.
„Priežastis, kodėl mano vyras mane paliko, kodėl mes išsiskyrėme ir nutraukėme santuoką, neva buvo ta, kad aš nenorėjau jam duoti vaiko. Tai buvo absoliutus melas. Aš neturiu ką slėpti“, – kalbėjo ji.
Žvaigždė teigė, kad dabar, būdama vyresnė, pagaliau jaučia palengvėjimą, nes supranta, kad jau nebegali nieko padaryti.
„Aš daugelį metų saugojau savo istoriją apie dirbtinį apvaisinimą. Saugau šias savo gyvenimo dalis, nes jaučiu, kad ir taip labai mažai kas priklauso vien tik man.
Bet pasaulis kuria pasakojimus, kurie nėra tiesa, tad galiu ir pati pasakyti tiesą. Jaučiuosi lyg išeičiau iš žiemos miego. Aš neturiu ką slėpti“, – kalbėjo J. Aniston.