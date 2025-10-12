Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paviešintas pagalbos skambutis iš Diane Keaton namų: ištarti keli svarbūs žodžiai

2025 m. spalio 12 d. 13:19
Lrytas.lt
Holivudą sukrėtė žinia – spalio 11-ąją mirė legendinė aktorė Diane Keaton. 79-erių žvaigždė buvo skubiai išvežta iš savo namų Los Andželo apylinkėse po to, kai gelbėtojai gavo pranešimą apie „sąmonės netekusį asmenį“.
Kaip praneša TMZ, ugniagesių gelbėtojai gavo iškvietimą 8:08 val. ryto vietos laiku.
Iš viešai prieinamo dispečerio garso įrašo girdėti, kaip sakoma „Rescue 19, person down“ (liet. „gelbėjimo ekipažas 19, žmogus be sąmonės“) ir nurodomas aktorės adresas.
Pasak šaltinių, D.Keaton buvo išvežta į artimiausią ligoninę, kur, kaip pranešama, vėliau mirė.
Aktorės mirtis sukrėtė kino industriją – socialiniuose tinkluose plūsta garsenybių užuojautos ir prisiminimai apie „Oskaro“ laureatę, kurios vaidmenys filmuose „Annie Hall“, „Something’s Gotta Give“ ir „The Godfather“ tapo kino klasika.
MirtisnetektisDiane Keaton
