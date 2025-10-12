Princas Williamas sujaudino milijonus gerbėjų: kalbėdamas jautria tema apsipylė ašaromis

Jis susitiko pokalbiui su drąsia mama Rhian Mannings, kurios vyras atėmė sau gyvybę praėjus vos penkioms dienoms po jų mažamečio sūnaus mirties.
Karališkosios šeimos narys atvyko pas moterį pokalbiui, kurio metu ji labai atvirai pasakojo apie vyro netektį.
Rhian princą pasitiko su tradiciniais Velso pyragėliais, o tada jiedu sėdo prie stalo. Tai buvo ne pirmas jų susitikimas – pirmąkart jie susitiko dar 2017 m.
Kai tik pokalbis pasisuko prie tragiškos Rhian vyro Paulo mirties, princas iškart susigraudino.
Tuomet Williamas paklausė, ką ji pasakytų vyrui, jei galėtų atsukti laiką atgal. Rhian nė nedvejodama atsakė:
„Yra tik vienas dalykas, kurį jam pasakyčiau, jei turėčiau progą – kodėl tu man nieko nepasakei?
Jis prarado tiek daug džiaugsmo… mes būtume išsikapstę“, – kalbėjo ji.
Šie žodžiai taip sujaudino princą, kad jo akyse pasirodė ašaros. Emocijų pagautas Williamas iškart atsiprašė Rhian, tačiau moteris jį nuramino.
„Nieko tokio. Tai sunku. Tu pats patyrei netektį“, – ramino ji.
Atsikvėpęs ir susitvardęs, Williamas tęsė pokalbį, o jų pašnekesiai natūraliai peraugo į diskusiją apie savižudybių prevenciją.
„Geriausias būdas užkirsti kelią savižudybėms – kalbėtis apie tai. Kalbėkitės anksčiau, su artimaisiais, su tais, kuriais pasitikite“, – kalbėjo jis.
Jis padėkojo Rhian už atvirumą, o ši atsakė tuo pačiu: „Ačiū, kad ir jūs apie tai kalbate.“
Po pokalbio Williamas susitiko su Rhian ir Paulo dviem vaikais – Hollie ir Isaacu. Atsisveikindamas jis ją šiltai apkabino.
Tragedija įvyko 2012 m. – per penkias dienas Rhian neteko ir vienerių metų sūnaus, ir vyro.
Savo skaudžia patirtimi Rhian atvirai pasidalijo naujame filme, sukurtame Pasaulinei psichikos sveikatos dienai.
Dabar Williamas ir jo žmona Catherine dirba prie Nacionalinio savižudybių prevencijos tinklo, kurį per ateinančius trejus metus rems iš karališkojo fondo.