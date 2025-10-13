Ką tik mirusi Diane Keaton paliko išsižioti verčiančius turtus: paaiškėjo, kam jie atiteks

Šeštadienį šeimos atstovas patvirtino, kad Oskaro laureatė mirė Kalifornijoje, sulaukusi 79-erių. Pastaraisiais mėnesiais jos sveikata staigiai pablogėjo, tačiau net artimiausi bičiuliai nežinojo, kokią kovą ji tyliai kovojo.
Per savo karjerą D. Keaton sukūrė nepamirštamus vaidmenis tokiuose filmuose kaip „Krikštatėvis“, „Annie Hall“, „Reds“ ir „Nuotaikos tėvas“. Už savo talentą ji buvo mylima ne tik žiūrovų, bet ir kolegų, o už savo išskirtinį stilių – garbinama kaip elegantiškiausių Holivudo damų.
Nors ji niekada neištekėjo, penkiasdešimties sulaukusi įsivaikino du vaikus – dukterį Dexter ir sūnų Duke – juos augino viena. Tikėtina, būtent jie paveldės didžiąją dalį motinos turto.
Be kino, D. Keaton turėjo dar vieną aistrą – interjero dizainui ir namų atnaujinimui. Ji buvo vadinama tikra „namų alchemike“, gebėjusia kiekvienam būstui suteikti gyvybės ir charakterio.
2004 m. ji įsigijo namą Lagunos paplūdimyje už 7,5 mln. dolerių ir vos po dvejų metų pardavė už 12,75 mln. Vėliau sekė kiti sėkmingi projektai: būstas Pacific Palisades rajone, kurį pardavė su didele nauda, ir namas Tuksone, Arizonoje, kurio vertę taip pat padvigubino.
Didžiausiu jos projektu tapo svajonių namas Los Andžele, apie kurį aktorė net parašė knygą „The House That Pinterest Built“ („Namai, kuriuos pastatė Pinterest“, liet.).
Įsigijusi šį būstą, Diane pradėjo aštuonerius metus trukusį rekonstrukcijos projektą, kruopščiai kurdama kiekvieną kampelį pagal savo skonį.
Į namą ji įsikėlė 2017-aisiais, tačiau šių metų kovą, sveikatai blogėjant, nusprendė jį parduoti už 29 mln. dolerių.
Knygoje D. Keaton pasakojo, kad šiam pirkiniui įkvėpimo sėmėsi iš vaikystės pasakos „Trys paršiukai“.
„Mama man ją skaitydavo, ir aš visada žinojau, kad užaugusi gyvensiu trečiojo paršelio namelyje – to, kuris pastatytas iš plytų“, – yra sakiusi ji.
Artimas šeimos draugas atskleidė, kad aktorė ilgą laiką tyliai kovojo su progresuojančia liga.
„Ji labai greitai nusilpo – tai buvo širdį draskantis smūgis visiems, kurie ją mylėjo. Jos stiprybė ir dvasia visada atrodė nesunaikinamos,“ sakė šaltinis.
Paskutiniais mėnesiais Diane buvo apsupta tik artimiausių šeimos narių, kurie sąmoningai saugojo jos privatumą.
