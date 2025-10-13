Paviešintas paskutinis Amy Winehouse pokalbis prieš mirtį: ištarti žodžiai jaudina iki širdies gelmių

Atlikėja, geriausiai žinoma dėl hitų „Back to Black“ ir „Rehab“, mirė 2011 m. liepą nuo apsinuodijimo alkoholiu, būdama vos 27-erių.
A. Winehouse per savo trumpą gyvenimą kovojo su priklausomybėmis nuo alkoholio ir narkotikų, tačiau sugebėjo išlikti viena garsiausių savo kartos dainininkių.
Dainininkės artimas draugas Dale’as Davisas ją lygino su grupės „Nirvana“ lyderiu Kurtu Cobainu – dar viena superžvaigžde, kuri išėjo pernelyg anksti.
Artėjant 15-osioms Amy netekties metinėms, jos buvęs asmens sargybinis Andrew Morrisas atskleidė, apie ką ji kalbėjosi paskutinį vakarą prieš mirtį.
A. Winehouse buvo panirusi į priklausomybių liūną, ypač po to, kai iširo jos santuoka su Blake’u Fielder-Civiliu.
Kaip teigė jos asmens sargybinis, prieš mirtį ji liūdnai svarstė apie savo talentą ir šlovę.
A. Morrisas pasidalijo paskutiniais jų pokalbio žodžiais – pasak jo, Amy buvo akivaizdžiai pavargusi nuo šlovės, kurią jai suteikė jos galingas balsas ir sceninė charizma.
„Ji rodė man kelis įrašus savo nešiojamame kompiuteryje, kur ji dainavo. Ji pasakė: „Vau, aš tikrai moku dainuoti“, o aš atsakiau: „Žinoma, kad moki!“
Tada ji pasakė: „Jei galėčiau, viską atiduočiau vien tam, kad galėčiau tiesiog ramiai vaikščioti gatve, be jokio vargo“, – pasakojo jis.
Po šio pokalbio kitą rytą A. Winehouse buvo rasta negyva savo namuose Camden Square rajone.
D. Davisas, kuris buvo ilgametis dainininkės bičiulis, taip pat kalbėjosi su ja tą lemtingą vakarą – ji neva teigė žiūrinti „YouTube“ vaizdo įrašus su savo pasirodymais.
„Kalbėjau su ja 23.30 val., likus trims valandoms iki to, kai ji nuėjo miegoti paskutinį kartą. Ji buvo geros nuotaikos.
Amy sakė: „Dale’ai, ką tik žiūrėjau save „YouTube“. Aš juk tikrai moku dainuoti, ar ne?“
Aš atsakiau: „Žinoma, kad moki! Tu pati geriausia, juk žinai.“
Džiaugiuosi, kad ji užmigo su ta mintimi. Ji turėjo suprasti, kokia talentinga buvo, nes visada buvo labai kukli. Net ir tokiame lygyje žmogus dažnai nemato savęs realiai. Jie turbūt galvoja: „Ar tas susižavėjimas tikras?“
Tačiau man Amy buvo pirmoji šio tūkstantmečio žvaigždė“, – paskutinį pokalbį su atlikėja prisiminė jis.
Jis taip pat prisiminė pirmąjį įspūdį apie Amy ir paaiškino, kodėl ji buvo tokia užkrečiamai žavi.
„Kai pirmą kartą susitikome, ji daug nekalbėjo – buvo gana drovi. Bet kai pradėjome dirbti kartu, iškart pajutau jos šilumą.
Jei ji tave mėgo – tai iš tikrųjų mėgo. Jei mylėjo – tai mylėjo visa širdimi. Ji buvo šilta, graži, dosni asmenybė, dėl kurios nuo pat pradžių jaučiausi ypatingas.
Prieš dvi naktis buvome kartu. Tuo metu ji dažnai skambindavo į mano namus pasikalbėti su mano žmona (dabar jau buvusia) ir sūnumi. Tačiau ji mano buvusiai žmonai buvo sakiusi, kad nemano, jog sulauks 28-erių“, – pasakojo jis.
