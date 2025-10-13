Uždirbo iš to, kas draudžiama: Ukrainos „OnlyFans“ kūrėjams – milijoninės skolos

Tokius duomenis 2025 m. rugsėjo 1 d. pateikė Valstybinė mokesčių tarnyba atsakydama į leidinio „Ekonomična pravda“ užklausą.
„Apdorojus pateiktą informaciją nuo 2024 m. spalio 2 d. iki 2025 m. rugsėjo 1 d., bendra mokesčių skola, susidariusi fiziniams asmenims – Ukrainos mokesčių rezidentams dėl nesumokėtų pajamų mokesčių nuo uždarbių, gautų iš bendrovės „Fenix International Ltd“ (platformos „OnlyFans“ savininkės), sudarė 384,7 mln grivinų – beveik 8 milijonų eurų“, – teigiama Mokesčių tarnybos atsakyme.
Be to, institucija nurodė, kad 2025 m. kovo 10 d. gavo iš „Fenix International Ltd“ duomenis apie ukrainiečių pajamas platformoje „OnlyFans“ už 2023 metus. Ši informacija jau buvo apdorota ir rugsėjo 5 d. perduota teritoriniams mokesčių organams tolimesniam vertinimui.
„Pažymėtina, kad „OnlyFans“ platforma daugiausia naudojama pornografinio turinio talpinimui ir monetizavimui.
Tokios produkcijos kūrimas ir platinimas Ukrainoje laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Pagal 301 straipsnį už tai gali būti skiriama iki 7 metų laisvės atėmimo“, – primena tarnyba.
Nepaisant to, mokesčių institucijos ir toliau renka mokesčius iš pornografijos kūrėjų, gaunančių pajamas per „OnlyFans“. Pati platforma taip pat yra mokesčių mokėtoja Ukrainoje, mokanti pridėtinės vertės mokestį už turinį, įsigytą šalies vartotojų.
Dar 2023 m. gegužę buvo pranešta, kad „OnlyFans“ į Ukrainos biudžetą sumokėjo beveik 5 milijonus vadinamojo „Google mokesčio“.
Parlamento Finansų, mokesčių ir muitų politikos komiteto vadovas Danilas Hetmancevas tuomet pabrėžė, kad nesavalaikis mokesčių sumokėjimas „OnlyFans“ modelių negali būti pagrindas baudžiamajam persekiojimui, jei mokesčiai galiausiai sumokėti.
2024 m. lapkritį Aukščiausiojoje Radoje buvo užregistruotas patobulintas įstatymo projektas Nr. 12191, kuriuo siūloma dekriminalizuoti pornografiją.
Šiuo projektu siūloma pakeisti 301-ąjį Baudžiamojo kodekso straipsnį, kad suaugę asmenys nebūtų baudžiami 3–5 metų įkalinimu už intymaus turinio kūrimą ar platinimą.
Viena „OnlyFans“ modelių taip pat užregistravo peticiją Prezidento kanceliarijos svetainėje, reikalaudama panaikinti baudžiamąją atsakomybę už pornografijos gamybą. Savo prašymą ji grindė tuo, kad nuo platformoje gautų pajamų sumokėjo 830 tūkst. eurų mokesčių.
Į peticiją atsakė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris formaliai perdavė sprendimo teisę dėl dekriminalizacijos Aukščiausiajai Radai.