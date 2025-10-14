Neseniai išsiskyrusi Katy Perry šildosi nauja meile: užfiksuota besibučiuojanti su buvusiu Kanados ministru pirmininku

Moteris buvo pastebėta besibučiuojanti su buvusiu Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau. Tai nutiko jachtoje, praėjus vos keliems mėnesiams po išsiskyrimo su O. Bloomu, su kuriuo ji augina penkerių metų dukrą Daisy Dove Bloom., rašė „The Independent“.
Tai patvirtino jau kurį laiką sklandžiusias kalbas apie jų santykius.
Sekmadienį portalo „Daily Mail“ paviešintose nuotraukose matyti, kaip 40-metė K. Perry ir 53-ejų J. Trudeau bučiuojasi bei apsikabinę mėgaujasi laiku jachtoje prie Santa Barbaros, Kalifornijos pakrantės.
„Ji priplaukė savo valtimi prie nedidelio viešo banginių stebėjimo laivo, o tada jie pradėjo bučiuotis.
Iš pradžių nesupratau, su kuo ji buvo, kol nepamačiau tatuiruotės ant vyro rankos – tada iškart supratau, kad tai Justinas Trudeau“, – leidiniui pasakojo tariamas liudininkas.
Kitą vakarą buvęs Kanados ministras pirmininkas buvo pastebėtas tarp žiūrovų K. Perry koncerte tame pačiame mieste kartu su savo paaugle dukra.
Dainininkė, žinoma dėl hito „Firework“, koncertavo kaip savo „Lifetime“ turo dalis, kuris baigsis gruodžio 7 d. Etihad parke, Abu Dabyje.
Katy Perryministrasbučinys
Rodyti daugiau žymių