Susižadėjo „Hario Poterio“ žvaigždė Emma Watson? Užfiksuota su įspūdingu žiedu

E. Watson visiems pažįstama kaip Hermiona Įkyrėlė iš „Hario Poterio“ filmų, pirmadienį pasirodė Paryžiaus mados savaitėje plačiai besišypsanti.
Vis dėlto labiausiai dėmesį patraukė ne aktorės nuotaika, o įspūdingas, senovinio stiliaus žiedas su dideliu deimantu ant kairės rankos bevardžio piršto.
Tai iškart pakurstė gandus apie galimas slaptas sužadėtuves su jos partneriu Kieranu Brownu, kurį E. Watson sutiko studijuodama kūrybinį rašymą Oksfordo universitete.
Tačiau, kaip pranešė Us Weekly, aktoriai nėra susižadėję – o žiedas, kaip paaiškėjo, turi visai kitą, kur kas gilesnę prasmę.
Viešėdama Jay Shetty tinklalaidėje „On Purpose“, Emma atskleidė, kad šis žiedas yra viena brangiausių dovanų jos gyvenime.
„Tai dovana nuo 22 artimiausių man žmonių. Kiekvienas jų nupirko po vieną žiedo žiedlapį – todėl jis turi 22 žiedlapius,“ – pasakojo ji. Pasak aktorės, šis žiedas simbolizuoja gyvenimą ir bendruomenę, kurią ji pati susikūrė po septynerių metų asmeninių paieškų.
„Tai tarsi ženklas, kad pasiekiau vietą, kur jaučiuosi rami. Net jei neturiu jokių išorinių sėkmės ženklų – dar net nebaigiau savo magistro – šis žiedas primena, jog sukūriau gyvenimą, kurio iš tiesų norėjau,“ – sakė Emma. Ji prisipažino, kad kiekvieną kartą pažvelgusi į žiedą prisimena visus žmones, kurie jį jai padovanojo:
„Kiekvienąkart pažvelgusi į savo pirštą matau visų jų veidus. Tai brangiausias dalykas, kurį turiu“, – pridėjo ji.
Tame pačiame interviu E. Watson atvirai kalbėjo apie visuomenės spaudimą tuoktis ir savo požiūrį į santuoką.
„Man atrodo, kad esame verčiami siekti kažko, kas iš tiesų yra stebuklas. Galbūt niekada nebūsiu jo verta, bet jei tai mano likimo dalis – taip ir bus. Aš nesijaučiu turinti teisę į tai“, – sakė ji. Ji teigė, kad versti žmones manyti, jog jie menkesni ar nesėkmingi, jei nėra susituokę, yra tarsi smurto forma.
„Tai prievarta – versti žmones jaustis taip, lyg jų gyvenimas neturi vertės, jei jie dar nesukūrė šeimos. Meilė nėra priverstinis tikslas, tai kelionė, kuri turi vykti natūraliai“,– yra kalbėjusi Emma.
