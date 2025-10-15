Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Aktorius Alecas Baldwinas pateko į avariją: paaiškėjo, kas nutiko

2025 m. spalio 15 d. 11:38
Lrytas.lt
Garsus aktorius Alecas Baldwinas (67 m.) pirmadienio popietę pateko į avariją. Apie tai tiesiai iš įvykio vietos pranešė „Page Six“.
Skelbiama, kad aktorius nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į medį populiariame pajūrio kurorte – Hamptonuose, esančiuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Page Six“ paviešintose nuotraukose matyti ,kad buvo smarkiai apgadintas jo baltas „Range Rover“ automobilis.
Vyras važiavo kartu su savo broliu Stephenu Baldwinu.
Į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnai, kuriems atvykus paaiškėjo, kad nei jis, nei jo brolis nenukentėjo.
A. Baldwinas stovėjo šalia sugadinto automobilio, buvo sukišęs rankas į kišenę ir kalbėjo telefonu. Vyras atrodė susimąstęs.
Vėliau aktorius kreipėsi į savo sekėjus „Instagram“ paskyroje, kur paaiškino, kad įvykio metu jis iš tikrųjų vairavo žmonos Hilarios Baldwin automobilį.
Jo teigimu, smūgio į medį nepavyko išvengti dėl to, kad kelią jam užkirto didžiulis šiukšlių sunkvežimis.
