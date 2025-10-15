Internetą sprogdina nauja Kim Kardashian prekė: pristatė kelnaites su dirbtiniais plaukeliais

Anksčiau neįprastas, neva veidą formuojančias kaukes pristačiusi moteris grįžo su dar keistesniu pasiūlymu.
Šįkart ji siūlo įsigyti apatines kelnaites, ant kurių pritvirtinti dirbtiniai plaukeliai.
Įdomu tai, kad jų pasirinkimas labai platus – net 12 atspalvių – nuo juodų plaukelių iki baltų.
Tačiau tai dar ne viskas. Galima pasirinkti ne tik plaukelių spalvą, bet ir skirtingus jų tipus – nuo tiesių iki garbanotų.
Elektroninėje „Skims“ parduotuvėje galima matyti, kad tokių neįprastų kelnaičių kaina siekia 42 eur.
Nors kaina nėra pati mažiausia, panašu, kad susidomėjusių tikrai buvo – kelnaitės buvo išparduotos akimirksniu.
Ne vienas internautas stebėjosi, kaip tai įmanoma ir kas jas gali pirkti.
„Prašau, kas nors man paaiškinkite, kodėl jos išparduotos? Kas jas perka?“, – stebėjosi viena internautė.
„Tai yra protu nesuvokiama. Kas to prašė?“, – piktinosi kita.
„Kokia to prasmė?“, – klausė dar viena.
„Maniau, kad tai pokštas, bet ką tik patikrinau ir tai tikra“, – stebėjosi kita internautė.
Tuo metu kiti gyrė K. Kardashian už jos marketingo įgūdžius ir kūrybiškumą.
„Protingas būdas pritraukti žmones į savo svetainę, priversti juos juoktis, o tada jie vis tiek nusipirks tikrai mielų daiktų, kurių jiems net nereikia“, – rašė viena internautė.
„Man patinka kūrybiškas pasakojimas“, – pridūrė kita.
Regis, socialinių tinkų gersenybei užtenka spragtelėti pirštais ir staiga visas pasaulis užsinori to, ką ji reklamuoja. Taip nutiko ir šįkart – vos tik šios kelnaitės pasirodė prekyboje, jos iškart buvo išparduotos. Atrodo, kad verslininkė puikiai žino, kaip pritraukti dėmesį.
Kim Kardashianapatinės kelnaitėsPlaukai
Rodyti daugiau žymių