Skaudi netektis: „Hario Poterio“ ir „Žvaigždžių karų“ žvaigždė pralaimėjo kovą su sunkia liga

Vyras mirė sulaukęs 78-erių, jis sirgo Alzheimeriu, skelbė „The Mirror“.
Apie skaudžią netektį pranešė jo brolis Gregas Struzanas, kuris socialiniuose tinkluose paviešino jautrų įrašą.
„Su sunkia širdimi turiu pranešti, kad D. Struzanas paliko šį pasaulį spalio 13 dieną.
Man svarbu, kad žinotumėte, kiek kartų jis man sakė, kokią džiaugsmą jam suteikė žinojimas, kad jūs taip vertinate jo meną“, – rašė jis.
Šių metų pradžioje D. Struzano žmona atsivėrė apie tai, kad jos vyras kovoja su Alzheimeriu.
„Drew nebegali piešti ar pasirašyti jums darbų. Jis nesidžiaugia pensija, o kovoja už savo gyvenimą. Jis girdi visus komentarus, kuriuos palikote čia. Tai jį motyvuoja. Iš pradžių jis galėjo išreikšti savo mintis, bet laikui bėgant tai tapo be galo sunku.
Aš pasikliauju mūsų 60 metų santuoka ir komandiniu darbu, kad prisiminčiau už jį. Drew paliko stiprią meilę ir džiaugsmą savo darbuose. Tai visada buvo tam tikra meilės laiško forma.
Jo tikslas buvo padaryti pasaulį geresne vieta gyvenimui, sukuriant ką nors gražaus. Bet kaip gėlė, jo sezonas baigiasi“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė ji.
D. Struzano karjera tęsėsi dešimtmečius, palikdama neišdildomą žymę kine.
Jis kūrė plakatus didžiulėms franšizėms ir daugelio pamiltiems filmams, įskaitant „Žvaigždžių karus“, „Atgal į ateitį“, „Harį Poterį“, „Pabėgimas iš Šoušenko“ ir kitus.
Jo kūrybos procesas buvo itin kruopštus: kiekvienas plakatas prasidėdavo pieštuku, o baigdavosi akriliniais dažais ir spalvotais pieštukais. Taip jis išgaudavo gyvą, rankų darbo galutinį vaizdą.
Menininko stilius buvo išskirtinis – jis perteikdavo nuotaiką ir emociją, o ne tiesiog apibūdindavo filmo siužetą.
„Aš nesistengiau papasakoti istorijos. Siekiau suteikti žmogui jausmą apie tai, ko jis galėtų tikėtis“, – 2021 m. interviu „Slash Film“ aiškino D. Struzanas.
Prieš palikdamas žymę Holivude, D. Struzanas kūrė albumų viršelius kai kuriems didžiausiems muzikos pasaulio veikėjams, įskaitant „Beach Boys“, „Bee Gees“, „Earth, Wind & Fire“, Liberace ir „Black Sabbath“.