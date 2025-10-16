Į tobuliausią „Victoria’s Secret“ šou plūdo garsenybės: ant rožinio kilimo – nuogumas ir seniai matyta S. J. Parker

Į Niujorke vykusį šou rinkosi žvaigždės. Ant rožinio kilimo – ir apnuoginti kūnai, ir apgalvoti deriniai.
Vadovaujant kūrybos direktoriui Adamui Selmanui, 2025 m. „Victoria’s Secret“ mados šou buvo pristatytas kaip „didingas, galingas ir žaismingas“. Ir toks jis tikrai buvo.
Scenoje pasirodė TWICE, Karol G, Missy Elliot ir Madison Beer, o šou tapo tikra nostalgijos ir naujos energijos kolizija. Veteranės – Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Liu Wen, Behati Prinsloo, Joan Smalls, Doutzen Kroes ir Candice Swanepoel – sugrįžo atgauti savo sparnus. Jos podiumu žengė kartu su naująja mūzų karta, tarp kurių buvo Bella ir Gigi Hadid, Anok Yai, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani ir daugelis kitų.
Tarp debiutantų – aktorė Barbie Ferreira, WNBA žvaigždė Angel Reese, olimpinė aukso medalio laimėtoja Suni Lee ir Emily Ratajkowski. Ilgametė „angelė“ Jasmine Tookes netgi atidarė šou, spindėdama su nėštumo pilvuku.
Praėjo šešeri metai, kai podiumas buvo uždarytas po skandalų ir kritikos, tačiau šis atgimimas – kitoks. Šou pasižymėjo didesne įvairove ir nauju požiūriu. Toliau – drąsiausi ir įspūdingiausi šou įvaizdžiai.