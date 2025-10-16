Nugriaudėjo įspūdingas „Victoria's Secret“ šou: ant podiumo – garsiausių angelų seksualumo bomba

Į legendinių „angelų“ gretas sugrįžo garsiausios pasaulio manekenės – Adriana Lima, Bella Hadid, Gigi Hadid, Irina Shayk, Joan Smalls, Anok Yai, Alessandra Ambrosio ir Candice Swanepoel. Tarp sugrįžusiųjų – ir Ashley Graham, kuri podiumu žengė jau antrus metus iš eilės.
Šou atidarė modelis Jasmine Tookes, pasirodžiusi būdama devintą mėnesį nėščia. Ji žengė podiumu vilkėdama žvilgantį, kūno formą pabrėžiantį modelį ir specialiai jai sukurtus sparnus – vieną įsimintiniausių vakaro momentų.
Renginio formatas išlaikė „Victoria’s Secret“ tradicijas – podiumu žengusios manekenės demonstravo klasikinę „angelų“ estetiką, puoštą sparnais, dekoruotais apatinių komplektais, permatomais audiniais ir kruopščiai parinktais aksesuarais.
Muzikinė programa šiemet buvo itin įspūdinga – scenoje pasirodė Missy Elliott, Madison Beer, Karol G ir K-pop sensacija TWICE.
Šių metų pristatymas pažymėjo „Victoria’s Secret“ sugrįžimą į didžiąją madų sceną – po kelerių metų pertraukos prekės ženklas vėl tvirtai žengia į priekį, derindamas tradicinį spindesį su modernesne, įvairesne moters vizija.
