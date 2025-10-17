Mirė buvęs roko grupės „Kiss“ gitaristas A. Frehley

Pasak jo atstovės Lori Lousararian, A. Frehley neseniai savo namuose krito. Tačiau tiksli mirties priežastis esą kol kas nežinoma.
Kolegos iš grupės „Kiss“ pareiškė savo liūdesį ir pavadino A. Frehley „svarbiu ir nepakeičiamu roko kariu“ svarbiausiuose grupės etapuose ir jos istorijoje.
„Jis yra ir visada bus „Kiss“ palikimo dalis“, – sakoma pranešime.
Roko grupė „Kiss“ 1973 m. buvo įkurta Niujorke ir sulaukė didžiulio populiarumo dėl savo ekstravagantiško makiažo, įspūdingų kostiumų ir teatrališkų gyvų pasirodymų. Tada grupei priklausė ir bosistas bei vokalistas Gene Simmonsas, vokalistas ir gitaristas Paulas Stanley bei būgnininkas Peteris Crissas. Tarp žinomiausių „Kiss“ hitų yra „I Was Made forLovin' You“, „Rock and Roll All Nite“ ir „Black Diamond“.
Niujorke gimęs A. Frehley 1982 m. paliko grupę ir pradėjo solinę karjerą. Tačiau 1996-aisiais jis prisijungė prie „Kiss“ per labai sėkmingą grupės sugrįžimo turą. Pastarąjį kartą A. Frehley 2024 m. išleido roko albumą „10.000 Volts“.
Jau 1999 m. „Kiss“ atlikėjai gavo savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Po žinios apie buvusio nario mirtį čia ketvirtadienį buvo padėta gėlių.