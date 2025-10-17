Prancūzų kino legenda Brigitte Bardot atsidūrė ligoninėje: jos būklė kelia nerimą

Kaip skelbė prancūzų dienraštis „Nice-Matin“, aktorė jau tris savaites gydoma privačioje Saint-Jean ligoninėje.
Manoma, kad jai buvo atlikta operacija dėl sunkios ligos.
Tikimasi, kad po kelių dienų moteris bus išleista iš ligoninės, tačiau jos būklė tebėra nerimą kelianti.
Brigitte Bardot – XX a. 6-ojo – 7-ojo dešimtmečio kino legenda ir sekso simbolis.
Aktorė nusifilmavo daugiau nei 50 filmų. Tarp jų – „Babetė eina kariauti“, „Panieka“, „Tiesa“, „Paryžietė“, „Romo bulvaras“.
Labiausiai B. Bardot išgarsėjo po Roger Vadimo 1956-ųjų filmo „Ir Dievas sukūrė moterį“.
1973 metais, būdama 39-erių, suvaidino paskutiniame savo filme „Kolino Užversk Marškinius“.
1986 metais ji įkūrė gyvūnų apsaugos ir gerovės fondą.