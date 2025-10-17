Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Prancūzų kino legenda Brigitte Bardot atsidūrė ligoninėje: jos būklė kelia nerimą

2025 m. spalio 17 d. 14:02
Lrytas.lt
Legendinė prancūzų aktorė, buvęs modelis, dainininkė ir kovotoja už gyvūnų teises Brigitte Bardot (91 m.) atsidūrė ligoninė – jos būklė gerbėjams kelia nerimą.
Daugiau nuotraukų (8)
Kaip skelbė prancūzų dienraštis „Nice-Matin“, aktorė jau tris savaites gydoma privačioje Saint-Jean ligoninėje.
Manoma, kad jai buvo atlikta operacija dėl sunkios ligos.
Tikimasi, kad po kelių dienų moteris bus išleista iš ligoninės, tačiau jos būklė tebėra nerimą kelianti.
Brigitte Bardot – XX a. 6-ojo – 7-ojo dešimtmečio kino legenda ir sekso simbolis.
Aktorė nusifilmavo daugiau nei 50 filmų. Tarp jų – „Babetė eina kariauti“, „Panieka“, „Tiesa“, „Paryžietė“, „Romo bulvaras“.
Labiausiai B. Bardot išgarsėjo po Roger Vadimo 1956-ųjų filmo „Ir Dievas sukūrė moterį“.
1973 metais, būdama 39-erių, suvaidino paskutiniame savo filme „Kolino Užversk Marškinius“.
1986 metais ji įkūrė gyvūnų apsaugos ir gerovės fondą.
Brigitte BardotLigoninėSveikata

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.