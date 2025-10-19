„Oskaro“ laimėtojas Kieranas Culkinas trečią kartą taps tėvu

Rugsėjo pabaigoje jie pasirodė Niujorke, Brodvėjaus spektaklio „Laukiant Godo“ premjeroje, o Jazz išdidžiai demonstravo nėštukės pilvuką. K. Culkinas švelniai laikė ranką ant jos pilvo ir plačiai šypsojosi.
Pora jau augina du vaikus – dukrą Kinsey Sioux (6 m.) ir sūnų Wilderį Wolfą (4 m.).
Aktorius netgi priminė žmonai pažadą, kurį ji davė juokaudama – kad sutiks su keturiais vaikais, jei jis kada nors laimės „Oskarą“.
Ir kai šių metų kovą K. Culkinas laimėjo savo pirmąjį „Academy Award“ už vaidmenį filme „A Real Pain“, jis nuo scenos kreipėsi į Jazz:
„Jazz sakė, kai laimėsi „Oskarą“ susilauksime keturių vaikų. Jokio spaudimo, brangioji. Aš tave myliu, ir labai atsiprašau, kad vėl tai pasakiau. Na, kibkime į darbus – ką sakai?“, – tuomet šmaikštavo jis.
Tai ne pirmas kartas, kai aktorius scenoje viešai išreiškia norą padidinti šeimą.
2024 m. sausį, atsiimdamas „Emmy“ už geriausią pagrindinį vaidmenį seriale „Succession“, K. Culkinas, susijaudinęs iki ašarų, padėkojo mamai „už gyvenimą ir nuostabią vaikystę“, o tada kreipėsi į žmoną:
„Ačiū tau, mano gražioji žmona, kad daliniesi su manimi gyvenimu ir padovanojai du nuostabius vaikus. Ir, Jazz... aš noriu daugiau. Tu sakei „gal“, jei laimėsiu!“ Žmona iš salės leipo juokais ir plodama pritarė.