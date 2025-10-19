Mirė legendinės grupės „Limp Bizkit“ narys: buvo vos 48 metai

Grupė apie netektį pranešė socialiniuose tinkluose, apibūdindama kolegą ne tik kaip bosistą, bet ir kaip „grupės sielą“.
„Nuo pirmosios natos, kurią sugrojome kartu, Samas atnešė šviesą ir ritmą, kurios niekas negalėjo pakeisti. Jo talentas buvo natūralus, jo buvimas – nepamirštamas, o širdis – didžiulė“, – liūdėjo draugai.
Muzikanto mirties priežastis kol kas neatskleista, rašo BBC.
„Limp Bizkit“, kurią sudarė Fredas Durstas, Johnas Otto, DJ Lethalas ir Samas Riversas, susikūrė 1994 m.
Pasižymėjusi hiphopo ir roko deriniu bei tiesmukais tekstais, „Limp Bizkit“, buvo viena svarbiausių vėlyvųjų 90-ųjų muzikos scenos grupių.
„Kartu patyrėme tiek daug akimirkų – laukinių, ramių, gražių – ir kiekviena jų buvo ypatinga, nes Samas buvo su mumis. Esame šoko būsenoje“, – pridėjo grupės nariai.
2000 m. S. Riversas buvo apdovanotas „Gibson“ geriausio bosisto prizu.
Rugsėjį „Limp Bizkit“ išleido naują singlą „Making Love to Morgan Wallen“, o rugpjūtį dar pasirodė „Reading“ festivalyje. Paskutinį albumą „Still Suck“ jie išleido prieš ketverius metus.
S. Riversas 2015 m. laikinai paliko „Limp Bizkit“ dėl kepenų problemų, atsiradusių dėl „per didelio alkoholio vartojimo“.
