Po kraupaus jaunos baltarusės nužudymo – šokas šeimai: organai parduoti

Vera Kravcova, kilusi iš Baltarusijos, svajojo apie sėkmingą karjerą mados pasaulyje ir išvyko į Tailandą, Bangkoką, pasirašiusi sutartį dėl tariamo modelio darbo. Tačiau jos kelionė greitai virto košmaru.
Vietoje žadėtos karjeros ji buvo pagrobta ir pervežta į Mianmarą, kur tapo „verge“, rašo TheSun.com.
„Jos pareigos buvo būti gražiai, tarnauti savo „šeimininkams“ ir apgaudinėti turtingus žmones“, – rašoma pranešime.
Rugsėjį ji buvo priverstinai perkelta į Mianmarą ir pateko į vadinamąjį „scam centrą“ – vietą, kur, pasak daugelio šaltinių, moterys verčiamos dalyvauti sukčiavimo schemose.
Mianmaras jau seniai garsėja panašiomis aferomis, kai moterys iš užsienio viliojamos pažadais apie gerai apmokamą darbą, tačiau vėliau atsiduria nelaisvėje. Aukos pasakoja, kad joms atimami pasai ir telefonai, kad negalėtų susisiekti su artimaisiais.
Manoma, kad tokius „sukčiavimo fabrikus“ pasienio regionuose valdo kinų gaujos ir birmiečių karinės grupuotės. Nelaisvėje laikomi žmonės yra kankinami, jiems grasinama organų paėmimu arba priverstine prostitucija, jei nesurenka pakankamai pinigų iš internetinių aukų.
Skaičiuojama, kad tokiuose centruose vienu metu gali būti laikoma iki 100 tūkstančių žmonių.
Įtariama, kad V. Kravcovai buvo liepta „būti gražiai ir išvilioti pinigus iš turtingų klientų“. Bijodama dėl savo gyvybės, ji pakluso, tačiau kai nebegalėjo uždirbti, dingo be žinios.
Po kelių savaičių jos šeima gavo žinią, kad Vera mirė. Vėliau jiems buvo pranešta, kad jos kūnas bus grąžintas tik sumokėjus 500 tūkstančių dolerių. Šeimai atsisakius, atėjo dar vienas žinutė: „Mes ją kremavome.“
„Vera nustojo bendrauti spalio pradžioje. Netrukus nepažįstami asmenys susisiekė su jos šeima ir pranešė, kad ji buvo parduota dėl organų, o kūnas – sudegintas“, – sakė šaltinis.
V. Kravcova buvo išsilavinusi moteris, baigusi universitetą ir neseniai persikėlusi iš Minsko į Sankt Peterburgą.