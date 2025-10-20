Madonnos dukra nustebino drąsiu įvaizdžiu: žvilgsnius kaustė itin gili iškirptė

Lourdes pasipuošė juoda suknele su itin gilia iškirpte ir šlaunį atidengiančiu skeltuku.
Tokia apranga apnuogino merginos kūną ir išryškino apvalumus – mergina tikrai neliko nepastebėta.
Prie juodos suknelės derėjo ir jos juodi subanguoti plaukai, o įvaizdį papildė auksiniai akių šešėliai ir papuošalai.
Ypač dėmesį traukė auskaras bamboje ir vėrinys su kryželiu, kurį ji pasikabino tarp krūtų.
Tai jau ne pirmas kartas, kai Lourdes ant raudonojo kilimo kausto žvilgsnius. Praeityje ji demonstravo ne vieną karštą įvaizdį.
Anksčiau ji buvo užfiksuota be liemenėlės per „Victoria’s Secret“ ir Rihannos „Fenty“ mados pristatymus bei pozavo nuoga fotosesijose.
Panašu, kad Madonnos dukra puikiai seka savo mamos pėdomis. Ji dirba dainininke, modeliu ir aktore.
Lourdes karjerą mados pasaulyje pradėjo dar 2010-aisiais – kartu su mama jos kūrė jaunimo drabužių liniją „Material Girl“, o vėliau pristatė ir „Material Girl Beauty“.
2018 m. ji debiutavo podiume Niujorko mados savaitėje su „Gypsy Sport“ kolekcija, o vėliau pasirodė „Versace“ pristatyme Milano mados savaitėje.
Ji taip pat tapo tokių garsių prekės ženklų kaip Swarovski, Marc Jacobs, Stella McCartney ir Converse reklaminių kampanijų veidu.
Lourdes kalba prancūziškai ir ispaniškai, yra baigusi Niujorko „LaGuardia“ menų mokyklą.
Primename, kad Madonna savo dukros Lourdes susilaukė su asmeniniu treneriu Carlosu Leonu. Be jos dainininkė augina dar penkis vaikus.