Maksimas Galkinas nustebino pasikeitusia išvaizda: toks buvo jau seniai

Paprastai tamsius rudus plaukus puoselėjęs žinomas vyras socialiniuose tinkluose pasirodė kiek kitoks.
Akyliausiems pro akis neprasprūdo, jog plaukų galiukus jis gerokai pašviesino.
Naujausiame įraše su dukra įsiamžinęs M. Galkinas demonstravo pasitaršiusių, garbanotų, ir... šviesesnių plaukų įvaizdį.
„Gero vėjo ir ramios jūros!“, – prie įrašo brūkštelėjo žinomas vyras, nusifotografavęs šalia baseino.
Kaip visuomet įrašas sulaukė daugybės palaikančių komentarų, kuriuose girtas ne tik komikas, bet ir jo dukra Liza.
Maksimas Galkinas
