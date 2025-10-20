Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Maksimas Galkinas nustebino pasikeitusia išvaizda: toks buvo jau seniai

2025 m. spalio 20 d. 14:14
Lrytas.lt
Komikas Maksimas Galkinas (49 m.) nustebino pasikeitusia išvaizda – šį kartą jis patobulino savo šukuosena.
Daugiau nuotraukų (26)
Paprastai tamsius rudus plaukus puoselėjęs žinomas vyras socialiniuose tinkluose pasirodė kiek kitoks.
Akyliausiems pro akis neprasprūdo, jog plaukų galiukus jis gerokai pašviesino.
Naujausiame įraše su dukra įsiamžinęs M. Galkinas demonstravo pasitaršiusių, garbanotų, ir... šviesesnių plaukų įvaizdį.
„Gero vėjo ir ramios jūros!“, – prie įrašo brūkštelėjo žinomas vyras, nusifotografavęs šalia baseino.
Kaip visuomet įrašas sulaukė daugybės palaikančių komentarų, kuriuose girtas ne tik komikas, bet ir jo dukra Liza.
Maksimas GalkinasPlaukaipokyčiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.