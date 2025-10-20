Tragiška lemtis: mirė 46-erių miuziklų žvaigždė Benas Lewisas

Londone gimęs B. Lewisas daugelį metų gyveno Australijoje ir buvo garsus dėl savo kvapą gniaužiančių pasirodymų Andrew Lloydo Webberio miuzikluose „Operos fantomas“ ir jo tęsinyje „Love Never Dies“.
Apie aktoriaus mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo artimas bičiulis, televizijos laidų vedėjas Toddas Woodbridge’as, rašo Dailymail.com.
„Šiandien netekome Beno Lewiso – vieno brangiausių mano šeimos draugų. Pernelyg jauno. Australijos miuziklo bendruomenė neteko vieno iš savo didžiausių talentų.
Benas buvo žvaigždė scenoje – „Fantomas“ Vest Ende – bet dar svarbiau, jis buvo nuostabus žmogus: linksmas, rūpestingas ir tikras mentorius visiems, su kuriais dirbo.“
Tiek daug gražių akimirkų – atostogos Škotijoje, apsilankymai Her Majesty’s Theatre užkulisiuose Londone, akimirkos Vimbldone... Šį vakarą visa mūsų meilė – jo šeimai,“ – rašė jis.
Benas buvo vedęs australų aktorę Melle Stewart, žinomą iš serialo „Home and Away“. Pora susipažino studijuodami Vakarų Australijos scenos meno akademijoje.
Tragiška, tačiau Melle būdama 40-ies patyrė insultą pandemijos metu, kai po „AstraZeneca“ vakcinos susidarė kraujo krešulys. Benas tapo jos ramsčiu – padėjo jai iš naujo išmokti vaikščioti ir kalbėti.
B. Lewis’as studijavo WAAPA kartu su savo broliu Alexanderiu, kuris dabar yra garsus operos solistas.
Per savo karjerą Benas pavergė publiką visame pasaulyje, žavėdamas nepaprastu emocingumu ir stipria scenine charizma.
Už savo išskirtinį pasirodymą kaip Fantomas miuzikle „Love Never Dies“ B. Lewisas pelnė „Judith Johnson“ apdovanojimą už geriausią vyro vaidmenį miuzikle 2012 m. „Sydney Theatre Awards“ ceremonijoje.
Be teatro, jis taip pat pasirodė televizijoje ir kine – 2001 m. suvaidino „McLeod’s Daughters“ kartu su Bridie Carter ir Jessica Napier.
Jo karjera buvo sustabdyta 2024 m. vasarį, kai jam diagnozuotas žarnyno vėžys.
Nepaisant kelių chemoterapijos kursų, kuriuos iš dalies finansavo per „GoFundMe“ surinktos aukos, Benui nepavyko pasveikti.
