Iš Britney Spears – netikėtas prisipažinimas: prakalbo apie smegenų traumą

Apie tai žinoma moteris prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
B. Spears pasidalijo savo nuotrauka iš praeities – joje matyti tik jos nugara, kol ji sėdi ant žirgo ir dėvi kaubojišką skrybėlę.
Šalia nuotraukos moteris pridėjo ir itin atvirą žinutę, kurioje padrikai, bet nuoširdžiai išdėstė savo galvoje slypinčias mintis.
Ji tikino, kad tuo metu jautėsi labai stipri, o dabar – tarsi praradusi sparnus. Taip pat ji užsiminė apie galimai patirtą traumą.
„Kaip kai kurie iš jūsų žino, patyriau traumuojančią patirtį, kai 4 mėnesius neturėjau jokio privatumo ir neteisėtai buvau priversta nesinaudoti nei kojomis, nei kūnu, kai norėjau kur nors išeiti...
<...> Tai ne tik sužeidė mano kūną... Patikėkite, yra daug dalykų, kuriais nepasidalijau savo knygoje, <...> nes tai nepaprastai skausminga ir liūdna... <...> 5 mėnesius negalėjau šokti ar judėti...
Šiaip ar taip, žinau, kad mano įrašai ir šokiai atrodė kvaili, bet tai privertė mane prisiminti, kaip skraidyti... Anksčiau plaukiodavau su savo kūdikiais ant nugaros, kol jiems sukako 4 ir 5 metai. Buvau neįtikėtinai stipri...
Aš tikrai jaučiuosi taip, lyg man būtų atimti sparnai ir pažeistos smegenys seniai, 100 proc. Žinoma, aš išgyvenau tą sunkų gyvenimo laikotarpį ir džiaugiuosi, kad gyvenu... Bet žmonės yra neįtikėtinai žiaurūs...
Aš vis dar neskraidau kaip anksčiau. Dabar smagu pasakoti istorijas, nes visa tai gali atrodyti kvaila, bet atsižvelgiant į tas nesąmones, kurios buvo pasakytos apie mane, pagalvojau, kodėl gi nepasakius tiesos“, – rašė B. Spears.
Primename, kad teismo nutartimi B. Spears buvo globojama savo tėvo Jamie Spears'o beveik 14 metų – nuo 2008 m. vasario iki 2021 m. lapkričio. Buvo kontroliuojamas jos asmeninis gyvenimas, turtas, finansai ir karjera.
Visgi, 2021 m. lapkričio 12 d. Los Andželo teisėjas oficialiai nutraukė globą ir šiuo sprendimu jai buvo atkurta visiška teisinė autonomija.
Tai įvyko po to, kai 2021 m. B. Spears pirmą kartą viešai pasisakė prieš globą, pavadindama ją „žeidžiančia“ ir „traumuojančia“. Ji teigė, kad buvo verčiama dirbti prieš savo valią ir vartoti vaistus, kurių nenorėjo.
