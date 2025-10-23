Jonas Valančiūnas sulaukė išskirtinio dėmesio iš „Grammy“ laimėtojos Billie Eilish

Tačiau tam yra priežastis.
„Grammy“ apdovanojimą pelniusi B.Eilish bendradarbiauja su legendiniu sporto prekių ženklu „Mitchell & Ness“ ir „Complex & Fanatics“, kad sukurtų riboto leidimo NBA lygos kepuraičių kolekciją.
Viena jų, kainuojančia 60 JAV dolerių, papuošė ir J.Valančiūno galvą.
Denverio „Nuggets“ komandoje žaidžiantis ir Lietuvą garsisantis Jonas, pirmiausia, atsidūrė virš 3 milijonų sekėjų turinčioje „Nuggets“ oficialioje paskyroje.
Tokia krepšinio žvaigždės nuotrauka sulaukė daugybės komplimentų ir virš 30 tūkst. patiktukų.
Panašu, kad 277 tūkst. sekėjų turintis J.Valančiūnas sulauks dar daugiau sekėjų – juk B.Eilish auditorija dar didesnė.