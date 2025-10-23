K. Kardashian su trenksmu paminėjo savo 45-ąjį gimtadienį: Paryžiuje kartu šėlo ir Holivudo žvaigždės

Gimimo dieną verslininkė atšventė su Holivudo garsenybėmis, kurios kartu su ja nekantriai laukė „Hulu“ teisinės dramos „All’s Fair“ premjeros. Ten vaidina ir pati K. Kardashian, skelbė „People“.
Kartu su ja seriale pasirodys garsios aktorės – neseniai savo žvaigždę „Holivudo šlovės alėjoje“ gavusi Naomi Watts, filmo „101 dalmatinas“ žvaigždė Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson ir Teyana Taylor.
Visos jos, laukdamos šios premjeros, nepasikuklino paminėti ir dar vieną progą – Kim gimtadienį.
Kolegės jai įteikė asmeninį tortą su užrašu „Su gimtadieniu, Kim“, papuoštą širdelėmis ir avietėmis.
Viešbutyje jos laukė dar daugiau staigmenų – milžiniškas kruasanas ir daugybė gėlių puokščių.
Vėliau Kim savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame tikino, kad tai buvo didžiausias kada nors gyvenime matytas kruasanas.
K. Kardashian parodė ir spalvingas gėlių puokštes, tarp kurių puikavosi dovanos nuo keturių vaikų – North (12 m.), Saint (9 m.), Chicago (7 m.) ir Psalm (6 m.).
Tai buvo jų ranka rašyti rašteliai, skanėstai, porcija bulvyčių fri ir dar vienas įspūdingas tortas.
Kai tik įvyko serialo premjera, Kim su kolegėmis ir mama Kris Jenner nuvyko į kabareto klubą „Crazy Horse Paris“, kur su trenksmu paminėjo gimtadienį.
Šiai progai Kim pasirinko įspūdingą įvaizdį iš Alexander McQueen kurtos „Givenchy“ pavasario–vasaros 1997 m. aukštosios mados kolekcijos „Search for the Golden Fleece“.
Elegantiška suknelė buvo papuošta asimetrišku aukso spalvos korsetu, kuris pabrėžė stulbinančias Kim kūno linijas.