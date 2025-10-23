Prieš metus susituokę dainininkas Charlie Puthas ir Brooke Sansone laukia pirmagimio

Dainininkas spalio 22 d. „Instagram“ paskelbė nuotraukų karuselę – tai pirmas kartas, kai jis viešai pasidalijo žmonos nėštumo akimirkomis.
Vienoje iš nuotraukų Charlie ir Brooke matyti vonios kambaryje – kadre atlikėjo žmona parodė savo pilvuką.
Prie nuotraukos C. Puthas jaukiai pridėjo: „Mama ir tėtis.“
Spalio 16 d. dainininkas pirmą kartą paskelbė, kad jie su Brooke laukiasi kūdikio – žinią jis atskleidė subtiliai, dalydamasis ištrauka iš savo dainos „Changes“ vaizdo klipo.
Vaizdo įraše matyti, kaip C. Puth stovi šalia Brooke, vilkinčios raudoną megztinį, o ji švelniai uždeda rankas ant pilvo.
Primename, kad pora susituokė praėjusių metų rugsėjį. Amžiną meilę jie prisiekė šeimos namuose Kalifornijoje.
