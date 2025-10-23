Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Prieš metus susituokę dainininkas Charlie Puthas ir Brooke Sansone laukia pirmagimio

2025 m. spalio 23 d. 16:32
Lrytas.lt
Žinomas amerikiečių atlikėjas Charlie Puthas (33 m.) ir viešųjų ryšių koordinatorė Brooke Sansone (26 m.) laukia šeimos pagausėjimo.
Daugiau nuotraukų (13)
Dainininkas spalio 22 d. „Instagram“ paskelbė nuotraukų karuselę – tai pirmas kartas, kai jis viešai pasidalijo žmonos nėštumo akimirkomis.
Vienoje iš nuotraukų Charlie ir Brooke matyti vonios kambaryje – kadre atlikėjo žmona parodė savo pilvuką.
Prie nuotraukos C. Puthas jaukiai pridėjo: „Mama ir tėtis.“
Spalio 16 d. dainininkas pirmą kartą paskelbė, kad jie su Brooke laukiasi kūdikio – žinią jis atskleidė subtiliai, dalydamasis ištrauka iš savo dainos „Changes“ vaizdo klipo.
Vaizdo įraše matyti, kaip C. Puth stovi šalia Brooke, vilkinčios raudoną megztinį, o ji švelniai uždeda rankas ant pilvo.
Primename, kad pora susituokė praėjusių metų rugsėjį. Amžiną meilę jie prisiekė šeimos namuose Kalifornijoje.
Dainininkastėtislaukiasi
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.