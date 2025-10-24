Kim Kardashian išgirdo gąsdinančią diagnozę: dėl jos – kaltinimai buvusiam vyrui

Prieš pasirodant septintajam „The Kardashians“ sezonui „Hulu“ platformoje, buvo paviešintas naujas anonsas, kuriame „Skims“ įkūrėja atskleidė, jog gydytojai jai atlikus smegenų magnetinio rezonanso tyrimą aptiko aneurizmą.
Vaizdo įraše matyti, kaip Kim atlieka MRT tyrimą, o vėliau praneša savo šeimai: „Buvo rasta nedidelė aneurizma.“
Paklausta, kas galėjo ją sukelti, ji sakė: „Gydytojai pasakė – tiesiog stresas.“
Pasak „Mayo Clinic“, smegenų aneurizma – tai kraujagyslės išsiplėtimas ar balionėlio formos iškilimas smegenyse.
Jei aneurizma plyšta ar ima tekėti, gali kilti smegenų kraujavimas – vadinamasis hemoraginis insultas. Dauguma aneurizmų yra mažos ir nesukelia pavojaus, tačiau joms plyšus padariniai gali būti pavojingi gyvybei.
Emocingoje laidoje Kim taip pat paliečia skaudžią temą – skyrybas su buvusiu vyru Kanye Westu.
„Žmonės mano, kad man lengva tiesiog viską pamiršti. Aš džiaugiuosi, kad tai jau baigta. Bet mano buvęs vis tiek bus mano gyvenimo dalis – juk turime keturis vaikus“, – sakė ji. K. Kardashian ir K. Westas susituokė 2014-aisiais, o skyrybos oficialiai įvyko 2022 m.
Dar 2021 m. Khloe Kardashian pasakojo, kad Kim sunkiai išgyveno santykių krizę su Kanye.
„Ji tyliai kentė nuo įtampos ir liūdesio, nors prieš kameras stengėsi to nerodyti. Kartais, kai nebegali pakelti emocijų, išsilieji ne ten, kur reikia,“ – sakė Khloe.