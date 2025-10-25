Aktorius Timothee Chalametas pribloškė kardinaliais išvaizdos pokyčiais

T. Chalametas pasirodė tiesioginėje „Instagram Live“ transliacijoje, reklamuodamas savo artėjančią juostą „Marty Supreme“, kurioje ir atskleidė naująjį įvaizdį.
Antradienį jis „Instagram“ paskelbė žinutę, kad „gyvai pasirodys po 10 minučių“, o netrukus pasidalijo keistu ir vizualiai išraiškingu vaizdo įrašu, nufilmuotu lauke.
Kadre T. Chalametas ir kiti aktoriai mūvi oranžinius boulingo kamuolius ant galvų. Pats aktorius sėdi „narvelio“ konstrukcijoje, dėvėdamas džemperį su užrašu Marty Supreme ir boulingo kamuolį, papuoštą trimis juodomis žvaigždėmis. Aplink skraido maži oranžiniai stalo teniso kamuoliukai – scenai suteikdami šiek tiek chaoso.
Kamera perkelia dėmesį į kitus aktorius, žaidžiančius stalo tenisą, kol fone kartojasi dainos eilutė „I am the commander“ („Aš esu vadas:, liet.).
Tuomet T. Chalametas išlenda pro mažas dureles, nusiima boulingo kamuolio formos galvos apdangalą – ir parodo savo visiškai nusiskustą galvą.
Vaizdo įrašas baigiasi, kamera sufokusuota į filmo plakatą, o aktoriaus siluetas išlieka sulietas pirmame plane.
Pirmieji gandai apie jo pokyčius pasirodė dar liepą, kai aktorius buvo pastebėtas atostogaujantis Sen Tropeze su skarele ant galvos ir neįprastai švariai nuskusta kaklo linija.
Gerbėjai taip pat nustebo, kai T. Chalamet pasirodė Niujorko kino festivalyje „Marty Supreme“ premjeroje – plaukus dar dengė kepurė, bet spėlionės kilo iškart.
Kadangi aktorius šiuo metu filmuojasi „Dune: Part Three“, daugelis įsitikinę, kad šis pokytis skirtas būtent Paulo Atreideso vaidmeniui, o ne naujajam filmui.
Internete reakcijos – prieštaringos.
Vienas gerbėjas komentavo: „Nekalbėkit su manimi – aš gedžiu jo plaukų.“
Kitas juokavo: „T. Chalametas įrodė, kad skusta galva netinka visiems.“