Mirė televizijos žvaigždės 19-metė dukra: rasta negyva savo namuose

Kaip skelbė „People“, mergina buvo rasta negyva savo namuose Los Andžele.
Spalio 24 d. jos motina Felicia „Instagram'e“ patvirtino liūdną žinią apie dukros mirtį.
„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad netikėtai mirė mūsų dukra Emmanuelle.
Ji atnešė tiek daug džiaugsmo, juoko ir meilės į mūsų ir visų, kurie ją pažinojo, gyvenimus.
Emmanuelle turėjo ypatingą gebėjimą priversti žmones pasijusti išgirstais ir pastebėtais. Ji nebijojo kalbėti apie savo patirtis, susijusias su psichikos sveikata. Jos autentiškumas padėjo daugeliui pasijusti mažiau vienišiems“, – rašoma įraše.
Prie žinutės buvo pridėta daugybė nuotraukų, kuriose įamžintos įvairios Emmanuelle gyvenimo akimirkos.
Skelbiama, kad E. Atienza dar šią vasarą iš gimtųjų Filipinų persikėlė į Los Andželą.
Ji labai atvirai kalbėjo apie psichikos sveikatą socialiniuose tinkluose. Sausį „Instagram“ įraše ji rašė, kad yra pasiryžusi „daryti pokyčius“ savo gyvenime ir kad jos patirtys atliepė tūkstančiams žmonių internete.
Ji taip pat reiškė savo politines pažiūras „TikTok“ platformoje ir dažnai kritikavo konservatyvias vertybes, paplitusias jos gimtinėje, o dėl to neretai sulaukdavo kritikos.
Likus dviem dienoms iki mirties, mergina nesukėlė jokių įtarimų – ji atrodė geros nuotaikos ir dalijosi įrašais, kaip įprastai.