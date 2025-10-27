Kim Kardashian atskleidė tikrąsias skyrybų su Kanye Westu priežastis

Pora, auginanti keturis vaikus, buvo susituokusi beveik septynerius metus, kol 2021 m. 44-erių K. Kardashian pateikė skyrybų prašymą. Poros skyrybos buvo oficialiai užbaigtos po metų.
Kalbėdama naujame Aleksos Cooper tinklalaidės „Call Her Daddy“ epizode, K. Kardashian buvo paklausta, kas buvo paskutinis lašas, privertęs ją viską nutraukti.
„Buvo daug dalykų, su kuriais aš tiesiog nebenorėjau susitaikyti“, – paaiškino ji, pripažindama, kad finansinio ir emocinio saugumo stoka buvo svarbi jos sprendimo priežastis.
Realybės šou žvaigždė prisiminė, kaip kartą grįžusi namo sužinojo, kad K. Westas atsikratė visų jų penkių „Lamborghini“.
„Aš jo paklausiau, kur visi mūsų automobiliai? Mano naujas automobilis? Ir man jis pasakė, kad juos atidavė draugams“, – pasakojo K. Kardashian.
„Vėliau vėl grįžtu namo – ir vėl turime penkis naujus „Lamborghini“. Po kiek laiko – jie vėl buvo dingę. Nežinojau net ką pasakyti“, – tęsė ji.
Anksčiau K. Westas buvo paskelbęs, kad jam diagnozuotas bipolinis sutrikimas – psichikos būklė, pasireiškianti stipriais nuotaikos svyravimais tarp manijos ir depresijos. Tačiau vėliau jis teigė, kad ši liga buvo neteisingai diagnozuota ir kad iš tikrųjų jam autizmo spektro sutrikimas.
„Aš nežinojau, ko tikėtis pabudus – ir tai labai nestabilus jausmas“, – pridūrė Kardashian. – „Stabilumo trūkumas buvo vienas didžiausių dalykų.“
K. Kardashian taip pat pabrėžė, kad vieša K. Westo kritika jos šeimos atžvilgiu buvo dar vienas ženklas, jog jie neturėtų būti kartu.
„Man nepatiko jausmas, kai kažkas blogai kalba apie mano vaikų močiutę, tetas“, – sakė ji. – „Jei žmogus taip jaučiasi, vadinasi, mes neturėtume būti kartu. Galbūt jis tiesiog per daug viešina asmeniškus dalykus.“
2020 metais K. Westas viešai užsipuolė K. Kardashian motiną Kris Jenner socialiniame tinkle „X“, pavadindamas ją „Kris Jong-Un“.
Vėliau jaunesnioji K. Kardashian sesuo Khloe paragino K. Westą liautis viešai kritikuoti buvusią žmoną ir jos šeimą.
„Tu esi mano dukterėčių ir sūnėnų tėvas, ir aš stengiuosi būti pagarbiai nusiteikusi, bet prašau – LIAUKIS menkinęs Kimberly ir naudotis mūsų šeima, kai nori nukreipti dėmesį“, – rašė Khloé „Instagram“ 2022 metais.
Skandalingasis „Grammy“ laureatas vėliau vedė Bianca Censori, buvusią „Yeezy“ darbuotoją.
Kanye WestasKim KardashianSkyrybos
Rodyti daugiau žymių